Quote risultato esatto PSG-Roma
Lorenzo Zoppi
Una delle sfide più attese della quinta giornata di Champions League è senza dubbio quella tra Paris Saint-Germain e Roma. I francesi, reduci da una striscia impressionante di 12 vittorie consecutive, ospitano al Parco dei Principi una delle squadre più in forma del campionato italiano. Dopo le ottime prove contro Real Madrid e Manchester, per la formazione di Gasperini arriva un banco di prova di altissimo livello: affrontare i campioni d'Europa in carica e misurare le proprie ambizioni contro una delle grandi favorite della competizione.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto PSG-Roma, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto PSG-Roma.
|10.50
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|10.05
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|9.20
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|11.00
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|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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|fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito
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Quote risultato esatto PSG-Roma, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto PSG-Roma più giocato online. A raccogliere il maggior numero di preferenze è la vittoria dei francesi per 2-1, con il successo del PSG che rappresenta lo scenario più scelto dagli utenti.
Secondo gli scommettitori, dunque, nonostante l'ottimo momento attraversato dalla Roma, il PSG parte con i favori del pronostico. A pesare potrebbero essere anche i precedenti europei dei giallorossi: nelle sfide contro Real Madrid e Manchester United, infatti, la squadra di Gasperini ha offerto prestazioni di alto livello senza però riuscire a raccogliere quanto meritato. Un aspetto che alimenta le perplessità sulla possibilità di fare risultato anche al Parco dei Principi.
|9.55
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|9.55
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|9.40
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|9.50
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