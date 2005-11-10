Una delle sfide più attese della quinta giornata di Champions League è senza dubbio quella tra Paris Saint-Germain e Roma. I francesi, reduci da una striscia impressionante di 12 vittorie consecutive, ospitano al Parco dei Principi una delle squadre più in forma del campionato italiano. Dopo le ottime prove contro Real Madrid e Manchester, per la formazione di Gasperini arriva un banco di prova di altissimo livello: affrontare i campioni d'Europa in carica e misurare le proprie ambizioni contro una delle grandi favorite della competizione.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto PSG-Roma, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto PSG-Roma.

Consiglio TMW risultato esatto PSG-Roma: 1-1 10.50 info 10.05 info 9.20 info 11.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto PSG-Roma, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto PSG-Roma più giocato online. A raccogliere il maggior numero di preferenze è la vittoria dei francesi per 2-1, con il successo del PSG che rappresenta lo scenario più scelto dagli utenti.

Secondo gli scommettitori, dunque, nonostante l'ottimo momento attraversato dalla Roma, il PSG parte con i favori del pronostico. A pesare potrebbero essere anche i precedenti europei dei giallorossi: nelle sfide contro Real Madrid e Manchester United, infatti, la squadra di Gasperini ha offerto prestazioni di alto livello senza però riuscire a raccogliere quanto meritato. Un aspetto che alimenta le perplessità sulla possibilità di fare risultato anche al Parco dei Principi.

Pronostico risultato esatto PSG-Roma: 2-1 9.55 info 9.55 info 9.40 info 9.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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