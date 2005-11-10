Torna la Champions League con una delle sfide più attese della quinta giornata: all'Etihad Stadium il Manchester City ospita il Napoli di Allegri. I Citizens puntano a consolidare il proprio piazzamento tra le prime otto della classifica, mentre gli azzurri hanno bisogno di punti preziosi per avvicinarsi alla zona playoff e rilanciare le proprie ambizioni nella competizione.

Pronostico Manchester City-Napoli quote

Se in Champions League il Manchester City sta rispettando le aspettative, in Premier League il momento è decisamente più complicato. I Citizens sono infatti reduci da quattro partite senza vittorie, con un bilancio di un pareggio e tre sconfitte che li ha fatti scivolare a sei punti dalla vetta. In Europa, invece, la squadra di Maresca ha raccolto tre successi nelle prime quattro giornate, arrendendosi soltanto al PSG. Nove punti che valgono attualmente il settimo posto in classifica e mantengono il City in piena corsa per la qualificazione diretta agli ottavi.

Percorso decisamente più complicato per il Napoli, che dopo aver ritrovato il successo in campionato contro il Torino è chiamato a invertire la rotta in Europa. Gli azzurri hanno conquistato appena tre punti nelle prime quattro giornate, con sei gol realizzati e ben undici subiti. La trasferta di Manchester rappresenta quindi un passaggio fondamentale per la squadra di Allegri, che non può più permettersi passi falsi: un'altra sconfitta rischierebbe infatti di compromettere seriamente le possibilità di qualificazione alla fase successiva.

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Prima di passare al secondo consiglio vogliamo offrirti una panoramica di consigli di valore generati dalla nostra Intelligenza Artificiale. Questo strumento analizza tutte le quote proposte dai bookmaker e per ciascuna di esse indica una probabilità che tale esito si verifichi durante il match. Quando un operatore sottostima le possibilità di verificarsi di un dato mercato scatta la "segnalazione" di Valore Atteso Positivo (+EV) e di conseguenza la nostra Intelligenza Artificiale segnala tali quote.

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Manchester City Napoli, i precedenti

Sono cinque i precedenti tra Napoli e Manchester City, con un bilancio che sorride agli inglesi: tre vittorie per i Citizens, una sola per gli azzurri e un pareggio. Un divario che si è ampliato soprattutto negli incroci più recenti, con il Napoli reduce da tre sconfitte consecutive contro la formazione britannica. L'ultima risale alla scorsa stagione, quando il City si impose per 2-0 davanti al proprio pubblico grazie alle reti di Haaland e Doku.

L'unico successo partenopeo risale invece al 2011, quando il Napoli guidato da Walter Mazzarri si impose al San Paolo con un 2-1 firmato dalla doppietta di Edinson Cavani. Per gli inglesi andò a segno Mario Balotelli.

Pronostico marcatore Manchester City-Napoli

Tra i possibili protagonisti della sfida tra City e Napoli potrebbe esserci Kevin De Bruyne, grande ex della partita e pronto ad affrontare per la seconda volta la squadra con cui ha scritto alcune delle pagine più importanti della sua carriera. Con la maglia dei Citizens ha collezionato 108 gol e 177 assist, diventando uno dei simboli del club e lasciando un segno indelebile nella sua storia.

Il primo ritorno da avversario, nella passata stagione, non andò però come sperato. L'espulsione di Di Lorenzo dopo appena venti minuti costrinse Antonio Conte a richiamare in panchina il belga, uscito dal campo tra gli applausi del suo ex pubblico. Questa volta De Bruyne spera di avere un'occasione diversa e di poter lasciare il segno. E nelle quote Manchester City-Napoli, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore City-Napoli: DE BRUYNE SEGNA 5.50 info 6.75 info 6.50 info 6.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Manchester City-Napoli in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Manchester City-Napoli è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 24 novembre alle 21:00 all'Etihad Stadium di Manchester. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.

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