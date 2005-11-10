Pronostico Monza-Fiorentina, punti pesanti nella corsa salvezza
Lorenzo Zoppi
La dodicesima giornata di Serie A si chiude con il monday night tra Monza e Fiorentina. I brianzoli, reduci da quattro sconfitte consecutive, sono alla ricerca di una svolta per invertire la rotta. Dall'altra parte, i viola vogliono dare continuità ai risultati positivi delle ultime uscite, dopo aver conquistato cinque punti nelle ultime tre gare. Appuntamento al Brianteo, con fischio d'inizio alle 20:45.
Pronostico Monza-Fiorentina quote
La sconfitta per 0-1 contro l'Atalanta nell'ultimo turno, la quarta consecutiva, ha fatto scivolare il Monza al 18° posto, in piena zona retrocessione. In vista della sfida di lunedì, la squadra di Ivan Juric dovrà provare a sfruttare il fattore campo: nelle ultime quattro gare casalinghe sono infatti arrivate due vittorie. Un rendimento da cui ripartire per provare a invertire la rotta.
La Fiorentina arriva invece all'appuntamento forte di tre risultati utili consecutivi conquistati prima della sosta: due pareggi contro Juventus e Atalanta e una vittoria sul campo del Sassuolo. Cinque punti che hanno permesso alla squadra di Vanoli di allontanarsi dalla zona retrocessione, anche se la classifica non consente ulteriori passi falsi. I viola possono comunque guardare con fiducia alla trasferta di lunedì: 6 dei 9 punti complessivi sono infatti arrivati lontano dal Franchi.
E nelle quote Monza-Fiorentina, Starvegas offre un'interessante quota maggiorata per l'esito MULTIGOAL 1-6:
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|new
|1.04
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Monza Fiorentina, i precedenti
Sono 16 i precedenti tra Monza e Fiorentina, con un bilancio complessivamente favorevole ai toscani: nove vittorie viola, contro le quattro dei brianzoli e tre pareggi. La storia più recente racconta però di una sfida decisamente più equilibrata: negli ultimi cinque confronti diretti si contano infatti due successi per parte e un pareggio.
L'ultimo incrocio disputato a Monza risale alla scorsa stagione e si è concluso con una vittoria dei padroni di casa per 2-1. Decisive le reti di Ciurria e Maldini, mentre per la Fiorentina è andato a segno Beltran.
C'è però un dato che sorride poco ai viola: nella storia della Serie A, la Fiorentina è riuscita a espugnare il campo del Monza una sola volta. È successo nel 2023, quando fu sempre Beltran a firmare lo 0-1 decisivo.
Pronostico marcatore Monza-Fiorentina
Tra i possibili protagonisti della sfida tra Monza e Atalanta potrebbe esserci Mateo Pellegrino. L'attaccante argentino ha progressivamente scalato le gerarchie, diventando il principale punto di riferimento del reparto offensivo viola. A dargli ragione sono anche i numeri: due gol nelle ultime due partite, che portano a cinque il suo bottino stagionale. La Fiorentina si aggrappa dunque al suo centravanti per ritrovare la via del gol e provare a lasciarsi alle spalle il momento difficile.
E nelle quote Monza-Fiorentina, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
|2.60
|info
|2.46
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|2.75
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|2.70
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Dove vedere Monza-Fiorentina in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Monza-Fiorentina è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 23 novembre alle 20:45 allo Stadio Brianteo di Monza. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro verrà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.
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