Quote risultato esatto Juventus-Omonia
Lorenzo Zoppi
Tre giorni dopo la convincente vittoria contro il Venezia, la Juventus torna in campo all'Allianz Stadium per affrontare i ciprioti dell'Omonia, nella quinta giornata di Europa League.
L'obiettivo degli uomini di Spalletti è chiaro: conquistare altri tre punti per consolidare la propria posizione tra le prime otto della classifica e avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Attenzione, però, a sottovalutare gli avversari: l'Omonia ha già dimostrato in questa prima fase della competizione di poter mettere in difficoltà anche squadre più quotate, come testimonia il successo ottenuto contro il Celta Vigo.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Omonia, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Juventus-Omonia.
|7.50
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|6.50
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|7.00
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|6.75
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|fino a 5.100 euro, con 5.000€ senza deposito
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|fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 28 euro, con 3€ Real senza deposito
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|fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito
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Quote risultato esatto Juventus-Omonia, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Juventus-Omonia più giocato online. A raccogliere il maggior numero di preferenze è la vittoria dei bianconeri per 3-0.
Un dato che testimonia la grande fiducia degli scommettitori nella squadra di Spalletti, probabilmente alimentata dal rendimento mostrato finora in Europa. A differenza di quanto accaduto in campionato, infatti, in Europa League la Juventus ha quasi sempre offerto prestazioni convincenti, accompagnate da vittorie anche larghe. Basti pensare che nelle prime quattro giornate i bianconeri hanno già realizzato 11 gol, confermando una buona capacità offensiva e alimentando le aspettative in vista della sfida contro l'Omonia.
|7.28
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|7.50
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|7.50
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|8.00
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