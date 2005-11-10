Tre giorni dopo la convincente vittoria contro il Venezia, la Juventus torna in campo all'Allianz Stadium per affrontare i ciprioti dell'Omonia, nella quinta giornata di Europa League.

L'obiettivo degli uomini di Spalletti è chiaro: conquistare altri tre punti per consolidare la propria posizione tra le prime otto della classifica e avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Attenzione, però, a sottovalutare gli avversari: l'Omonia ha già dimostrato in questa prima fase della competizione di poter mettere in difficoltà anche squadre più quotate, come testimonia il successo ottenuto contro il Celta Vigo.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Omonia, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Juventus-Omonia.

Consiglio TMW risultato esatto Juventus-Omonia: 2-0 7.50 info 6.50 info 7.00 info 6.75 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 5.100 euro, con 5.000€ senza deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 28 euro, con 3€ Real senza deposito info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Juventus-Omonia, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Juventus-Omonia più giocato online. A raccogliere il maggior numero di preferenze è la vittoria dei bianconeri per 3-0.

Un dato che testimonia la grande fiducia degli scommettitori nella squadra di Spalletti, probabilmente alimentata dal rendimento mostrato finora in Europa. A differenza di quanto accaduto in campionato, infatti, in Europa League la Juventus ha quasi sempre offerto prestazioni convincenti, accompagnate da vittorie anche larghe. Basti pensare che nelle prime quattro giornate i bianconeri hanno già realizzato 11 gol, confermando una buona capacità offensiva e alimentando le aspettative in vista della sfida contro l'Omonia.

Pronostico risultato esatto Juventus-Omonia: 3-0 7.28 info 7.50 info 7.50 info 8.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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