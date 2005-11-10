Reduce dal pareggio in rimonta subito a Bergamo contro l'Atalanta, l'Inter è pronta a rituffarsi in Champions League. Mercoledì sera i nerazzurri torneranno in campo a San Siro, dove ad attenderli ci sarà lo Stoccarda in una sfida molto importante per il loro cammino europeo.

Pronostico Inter-Stoccarda quote

Dopo le due preoccupanti sconfitte rimediate nelle prime uscite contro Real Madrid e Club Brugge, l'Inter ha ritrovato fiducia e tranquillità grazie ai successi contro Shakhtar e Feyenoord. Con sei punti conquistati, i nerazzurri occupano attualmente il quindicesimo posto in classifica, in piena zona playoff. La sfida di domani diventa quindi un appuntamento importante per dare continuità ai risultati e consolidare la propria posizione nella corsa alla qualificazione.

Di fronte ci sarà uno Stoccarda che arriva all'appuntamento dopo un pareggio per 0-0 in campionato e che in Champions League è chiamato a riscattare la sconfitta rimediata nell'ultima giornata sul campo del Galatasaray. Il bilancio europeo resta comunque positivo: sette punti nelle prime quattro partite, con sette reti realizzate e appena quattro subite. Numeri che fanno della formazione tedesca una delle migliori difese della competizione.

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Inter Stoccarda, i precedenti

Quella di domani sera sarà la prima sfida ufficiale in assoluto tra Inter e Stoccarda. Per trovare qualche indicazione utile in vista del confronto di domani, è quindi possibile allargare lo sguardo ai precedenti dei nerazzurri contro le squadre tedesche. Nel corso degli anni, l'Inter ha affrontato a San Siro 14 formazioni provenienti dalla Germania, per un totale di 31 partite. Il bilancio è positivo e parla di 18 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte.

L'ultimo incrocio in ordine di tempo risale al 16 aprile 2025, quando i nerazzurri ospitarono il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. La sfida si concluse sul 2-2, un risultato che permise all'allora squadra di Simone Inzaghi di staccare il pass per le semifinali grazie al successo per 2-1 ottenuto all'andata in Germania.

Pronostico marcatore Inter-Stoccarda

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Inter e Stoccarda potrebbe esserci Francesco Pio Esposito, il giocatore più in forma della formazione nerazzurra. I numeri sono dalla sua parte: 8 gol nelle ultime cinque partite disputate, impreziosite dalla tripletta realizzata a Bergamo, ulteriore dimostrazione del suo straordinario momento sotto porta. L'ex Spezia è andato a segno anche nell'ultima sfida europea contro il Feyenoord e, alla luce del rendimento delle ultime settimane, appare difficile immaginare che possa partire dalla panchina anche domani sera.

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Dove vedere Inter-Stoccarda in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Inter-Stoccarda è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 25 novembre alle 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.

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