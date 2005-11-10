La domenica di Serie A si chiude con il big match tra Atalanta e Inter, in programma alle 20:45 alla New Balance Arena. I nerazzurri di Sarri, reduci dal successo contro il Monza che ha momentaneamente allontanato lo spettro dell'esonero, cercano continuità contro i campioni in carica. L'Inter arriva all'appuntamento forte di un avvio di stagione da protagonista, con una sola sconfitta in undici giornate e ben 28 reti realizzate.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Atalanta-Inter, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Atalanta-Inter.

Consiglio TMW risultato esatto Atalanta-Inter: 1-1 8.50 info 8.00 info 8.00 info 9.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 2.350 euro, col 25% sul primo deposito info fino a 28 euro, con 3€ Real senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Prima di passare al secondo consiglio vogliamo offrirti una panoramica di consigli di valore generati dalla nostra Intelligenza Artificiale. Questo strumento analizza tutte le quote proposte dai bookmaker e per ciascuna di esse indica una probabilità che tale esito si verifichi durante il match. Quando un operatore sottostima le possibilità di verificarsi di un dato mercato scatta la "segnalazione" di Valore Atteso Positivo (+EV) e di conseguenza la nostra Intelligenza Artificiale segnala tali quote.

Nella tabella TOP TRENDS qui sotto troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

* Dati evento: in primo piano trovi tutte le info su competizione, partita, data e orario;

* Giocata consigliata: sulla sinistra trovi il consiglio dell'AI (vincente gara, marcatore, ammonito ecc);

* Probabilità AI: sulla destra trovi la percentuale di successo che l'AI conferisce a quella giocata;

* Trend: in basso si trova invece il trend nelle ultime partite riguardo al mercato consigliato (in verde quando l'esito è stato vincente, in rosso quando è stato perdente).

Quote risultato esatto Atalanta-Inter, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Atalanta-Inter più giocato online. A raccogliere il maggior numero di preferenze è la vittoria dei dell'Inter per 1-2, con il successo degli ospiti che rappresenta lo scenario più scelto dagli utenti.

A orientare le preferenze degli scommettitori contribuiscono sicuramente anche i precedenti tra le due squadre. Il rendimento dell'Inter a Bergamo, infatti, è particolarmente significativo: i nerazzurri hanno vinto tutti gli ultimi quattro scontri diretti disputati in casa dell'Atalanta. Per ritrovare l'ultimo successo della Dea davanti al proprio pubblico contro i milanesi bisogna addirittura tornare al 2018. Una serie di risultati che alimenta la fiducia nei confronti della squadra di Chivu e contribuisce a spiegare la scelta del 2-1 come risultato esatto più giocato.

Pronostico risultato esatto Atalanta-Inter: 1-2 8.30 info 8.50 info 8.30 info 9.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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