Pronostico Inter-Parma, Chivu cerca conferme dopo la sosta: Gilardino subito all'esame San Siro

Dopo venti giorni di attesa, torna finalmente in campo la Serie A. E si riparte subito con una sfida di grande interesse: sabato alle 18:00, la capolista Inter ospita il Parma a San Siro. Una gara che arriva al termine della lunga sosta per gli impegni delle nazionali e che offrirà i primi riscontri sulle condizioni delle squadre dopo quasi tre settimane senza campionato.

Pronostico Inter-Parma quote

L'Inter di Chivu riparte dai 13 punti conquistati nelle prime cinque giornate, frutto di quattro vittorie e un pareggio, quello maturato contro la Roma. I nerazzurri hanno il miglior attacco del campionato con 15 gol realizzati, ma anche una fase difensiva che ha mostrato qualche crepa: sono infatti 8 le reti subite, un dato significativo se confrontato con le appena 3 incassate da Roma e Lazio, appaiate ai nerazzurri in vetta alla classifica. Proprio il rendimento del reparto arretrato rappresenta uno degli aspetti sui quali Chivu dovrà lavorare maggiormente, a partire dalla sfida di sabato.

Situazione completamente diversa per il Parma, che durante la sosta ha cambiato guida tecnica. Dopo l'addio a Cuesta, la squadra è stata affidata ad Alberto Gilardino e riparte da un bottino di appena 4 punti nelle prime cinque giornate. Un dato che va però accompagnato dalla prima vittoria stagionale, arrivata proprio nell'ultima gara prima della sosta contro il Genoa. Per il nuovo allenatore l'esordio sulla panchina dei ducali sarà dunque subito un banco di prova particolarmente impegnativo, contro una squadra che ha iniziato il campionato a ritmi molto elevati.

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Inter Parma, i precedenti

Sono 70 i precedenti tra Inter e Parma, con il bilancio complessivo che sorride ai nerazzurri: 31 vittorie contro le 19 dei ducali, mentre sono 20 i pareggi. Anche la storia recente conferma il predominio dell'Inter, che negli ultimi cinque confronti ha raccolto quattro successi e un pareggio, realizzando 11 gol e incassandone 4.

L'ultimo successo del Parma risale alla stagione 2018/19, quando la formazione allora allenata da D'Aversa espugnò San Siro per 0-1 grazie alla rete di Federico Dimarco. L'ultimo confronto in assoluto, invece, è quello della scorsa stagione, chiuso sul 2-0 in favore dell'Inter con i gol di Thuram e Mkhitaryan.

Attenzione, però, al rendimento del Parma a San Siro. Se è vero che i ducali hanno perso gli ultimi due scontri diretti giocati a Milano, nei cinque precedenti erano riusciti a rimanere imbattuti, con una vittoria e quattro pareggi. Un dato che racconta una sfida storicamente meno scontata di quanto possa suggerire il bilancio complessivo.

Pronostico marcatore Inter-Parma

Tra i possibili protagonisti della sfida Inter-Parma potrebbe esserci Marcus Thuram. L'attaccante francese, non convocato da Zidane per gli impegni della Nazionale, è rimasto ad Appiano, dove ha potuto lavorare a pieno regime in vista della ripresa del campionato. Una condizione che spingerà Chivu ad affidarsi a lui dal primo minuto al centro dell'attacco, con Bonny che dovrebbe completare il tandem offensivo.

Thuram, inoltre, è legato a Parma da un rapporto particolare: proprio nella città emiliana è nato, anche se in campo non ha mai fatto sconti ai ducali. Quattro i precedenti contro il Parma nella sua carriera e quattro i gol realizzati. Una statistica che lo rende, di fatto, una vera e propria sentenza quando se li trova di fronte.

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Scommesse marcatore Inter-Parma: THURAM SEGNA 1.70 info 1.66 info 1.75 info 1.85 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Inter-Parma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Inter-Parma è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 10 ottobre alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

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