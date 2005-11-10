Archiviata la sosta per le nazionali, la Serie A riparte con la 12esima giornata. Sabato sera riflettori puntati sul Maradona, dove il Napoli ospiterà il Torino alle 20:45. Una sfida importante per entrambe le squadre, chiamate a riscattarsi dopo le ultime prestazioni deludenti e a ritrovare continuità di risultati.

Pronostico Napoli-Torino quote

Cinque punti nelle ultime cinque giornate per il Napoli di Allegri, ancora bloccato a metà classifica e alla ricerca di continuità. Il rendimento migliora leggermente al Maradona, dove nelle ultime quattro gare sono arrivate due vittorie e due pareggi, con 8 gol realizzati e 4 subiti.

Momento delicato anche per il Torino, che ha rallentato dopo una striscia di tre successi consecutivi. Nelle ultime tre giornate sono arrivate due sconfitte contro Como e Frosinone e un deludente pareggio casalingo contro il Lecce. I granata mostrano però un rendimento migliore lontano da casa, con 7 punti conquistati nelle ultime quattro trasferte.

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Napoli Torino, i precedenti

Sono 164 i precedenti tra Napoli e Torino, con un bilancio favorevole agli azzurri: 57 vittorie partenopee, 46 granata e 61 pareggi. Il divario aumenta guardando agli ultimi 22 confronti diretti, nei quali il Napoli ha conquistato 16 successi contro appena 2 del Torino, a fronte di 4 pareggi. L'ultimo incrocio al Maradona, nella scorsa stagione, si è chiuso sul 2-1 per gli azzurri, grazie alle reti di Allison Santos ed Elmas, con Casadei a segno per i granata. L'ultimo successo del Torino risale invece alla gara d'andata della stessa stagione, decisa dall'1-0 firmato Simeone.

Il Maradona resta un campo storicamente ostico per i granata: negli ultimi trent'anni il Torino è riuscito a vincere una sola volta. Era il 2009, quando dopo il vantaggio del Napoli firmato Pià arrivò la rimonta granata con le reti di Bianchi e Rosina per l'1-2 finale.

Pronostico marcatore Napoli-Torino

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Napoli e Torino potrebbe esserci Kevin De Bruyne. Il belga è reduce da ottime prestazioni con la propria nazionale, confermando di poter essere ancora uno dei migliori interpreti del suo ruolo. A segno contro la Turchia, è stato protagonista anche contro l'Italia, partecipando a tutte le azioni che hanno portato ai gol del Belgio.

Una versione del numero 10 che finora non si è ancora vista con continuità in maglia azzurra. Napoli-Torino può essere l'occasione giusta per invertire la rotta? I numeri, nonostante tutto, restano positivi: sono 3 i gol messi a segno nelle ultime sei gare di Serie A. E nelle quote Napoli-Torino, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Napoli-Torino: DE BRUYNE SEGNA 4.00 info 3.05 info 3.50 info 3.75 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Napoli-Torino in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Napoli-Torino è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 21 novembre alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro verrà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.

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