Il big match della 12esima giornata di Serie A è in programma domenica sera alle 20:45 alla New Balance Arena, dove l'Atalanta ospiterà i campioni d'Italia in carica dell'Inter. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento da una vittoria e puntano a dare continuità al momento positivo.

Pronostico Atalanta-Inter quote

La vittoria contro il Monza, nell'ultima giornata prima della sosta, ha permesso all'Atalanta di interrompere una striscia di risultati negativi e prestazioni deludenti. Adesso l'obiettivo della squadra di Sarri è ritrovare continuità e tornare a esultare davanti al proprio pubblico, dove negli ultimi tre mesi è arrivato un solo successo, quello contro il Venezia.

L'Inter, invece, ha subito archiviato la sconfitta nel derby, rispondendo con una convincente vittoria per 2-0 contro il Como. Un risultato che ha restituito fiducia e consapevolezza ai nerazzurri, pronti a ritrovare anche Thuram e Lautaro Martinez, entrambi di rientro dai rispettivi infortuni. La missione di Chivu è chiara: conquistare tre punti per continuare a inseguire la vetta della classifica.

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Atalanta Inter, i precedenti

Sono 145 i precedenti tra Atalanta e Inter, con un bilancio nettamente favorevole ai nerazzurri: 81 vittorie dell'Inter, 27 successi della Dea e 37 pareggi. Un dominio che trova conferma anche nella storia più recente: negli ultimi dieci confronti diretti, la Beneamata ha conquistato ben nove vittorie, lasciando agli avversari un solo pareggio.

Per ritrovare l'ultimo successo dell'Atalanta bisogna tornare al 2018, quando la formazione allora guidata da Gasperini si impose con un netto 4-1. Decisive le reti di Hateboer, Mancini, Djimsiti e Papu Gómez, mentre per l'Inter andò a segno Icardi. Quella resta ancora oggi l'unica vittoria della Dea negli ultimi dieci anni.

L'ultimo confronto tra le due squadre, disputato a San Siro nella scorsa stagione, ha invece visto l'Atalanta riuscire a strappare un pareggio. L'1-1 finale è stato deciso dalle reti di Pio Esposito e Krstovic.

Pronostico marcatore Atalanta-Inter

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Atalanta e Inter potrebbe esserci Lautaro Martinez. Al rientro dopo un infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime sette partite, l'attaccante argentino è pronto a riprendersi il centro dell'attacco nerazzurro e a tornare a guidare la squadra di Chivu.

I numeri stagionali confermano il suo ottimo rendimento: quattro gol in cinque presenze in campionato e due reti in altrettante apparizioni in Champions League. Un percorso di crescita che lo aveva visto particolarmente brillante anche nelle ultime uscite prima dello stop forzato. Inoltre, l'Atalanta è un avversario contro cui il capitano nerazzurro si esalta: sono infatti cinque i gol realizzati nelle ultime sei sfide contro la Dea.

Un dato che alimenta le aspettative in vista del suo ritorno in campo. E nelle quote Atalanta-Inter, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Atalanta-Inter in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Atalanta-Inter è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 22 novembre alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

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