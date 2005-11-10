Quote risultato esatto Belgio-Italia
Lorenzo Zoppi
Il cammino dell'Italia in Nations League si chiude a Bruxelles, dove gli Azzurri affronteranno il Belgio in una sfida decisiva per la qualificazione. Novanta minuti in cui si deciderà tutto: la Nazionale parte con un punto di vantaggio e ha quindi a disposizione due risultati su tre per centrare l'obiettivo. Situazione opposta per i Diavoli Rossi, obbligati a vincere per andare avanti e pronti a giocarsi il tutto per tutto davanti al proprio pubblico.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Belgio-Italia, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Belgio-Italia.
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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|fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito
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|fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE
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Quote risultato esatto Belgio-Italia, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Belgio-Italia più giocato online: a raccogliere il maggior numero di preferenze è il pareggio per 1-1.
Dalle preferenze degli scommettitori emerge quindi l'ipotesi di una partita equilibrata e combattuta. L'Italia, forte della crescita mostrata nelle ultime settimane e dei progressi sul piano del gioco, potrebbe riuscire a riequilibrare i valori in campo dopo la prestazione deludente offerta nella gara d'andata. Un pareggio che permetterebbe agli Azzurri di raggiungere il proprio obiettivo e conquistare la qualificazione.
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