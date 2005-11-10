Archiviata la sosta per le nazionali, torna la Serie A con la 12esima giornata. Stasera alle 20:45, il Napoli ospita il Torino al Maradona in una sfida delicata per entrambe: due squadre a caccia di riscatto che non possono permettersi ulteriori passi falsi.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Napoli-Torino, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Napoli-Torino.

Consiglio TMW risultato esatto Napoli-Torino: 2-1 8.57 info 8.00 info 8.00 info 8.20 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 2.003 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Prima di mostrati il secondo consiglio, condividiamo una selezione di mercati ad alto valore elaborati dalla nostra AI. Lo strumento incrocia le quote dei bookmaker con la probabilità statistica di ciascun esito: se un operatore sottostima un evento, la nostra piattaforma rileva un'opportunità a Valore Atteso Positivo (+EV) e la segnala in tempo reale.

Nella tabella EV CARDS che vedi di seguito troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

* Dati evento: in primo piano trovi tutte le info su competizione, partita, data e orario;

* Giocata consigliata: sulla sinistra, sotto le info sulla partita, trovi il consiglio dell'AI (vincente gara, marcatore, ammonito ecc);

* Probabilità e EV: sotto ci sono 3 dati, la probabilità AI indica la percentuale che il nostro algoritmo assegna a quel mercato; la probabilità implicita, invece, è la percentuale che tale esito si verifichi secondo il bookmaker; l'EV, infine, indica il ROI previsto stimato dalla nostra AI;

* Migliore Quota: subito sotto si trova la miglior quota presente sul mercato in quel momento sulla giocata consigliata;

* Trend: come ultimo dato troviamo la percentuale di successo della giocata consigliata negli ultimi 10 match, in percentuale.

Quote risultato esatto Napoli-Torino, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Napoli-Torino più giocato online: a raccogliere il maggior numero di preferenze è la vittoria dei padroni di casa per 2-0. Gli scommettitori vedono dunque il Napoli favorito, nonostante le difficoltà incontrate in questa prima parte di stagione. A pesare nella scelta sono soprattutto i precedenti: il Torino ha vinto una sola volta negli ultimi 30 anni in casa degli azzurri, confermando quanto il Maradona sia un campo storicamente ostico per i granata.

C'è poi il rendimento casalingo della squadra di Allegri. In questa stagione il Napoli ha perso davanti al proprio pubblico soltanto contro Como e Arsenal in Champions League, offrendo nelle altre occasioni prestazioni generalmente convincenti. Un andamento decisamente diverso rispetto alle difficoltà mostrate lontano dal Maradona, che rafforza la fiducia degli scommettitori in un successo azzurro senza subire gol.

Pronostico risultato esatto Napoli-Torino: 2-0 7.10 info 6.85 info 6.90 info 7.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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