La domenica di Serie A si apre alle 12:30 con la sfida tra Juventus e Venezia, un appuntamento che mette in palio punti pesantissimi per entrambe le squadre. I lagunari vanno a caccia di un'impresa per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i bianconeri vogliono accorciare le distanze dalla vetta della classifica.

Pronostico Juventus-Venezia quote

La pesante sconfitta contro il Genoa, il convincente riscatto contro il Napoli e il successivo pareggio, tra luci e ombre, sul campo della Fiorentina. Il percorso della Juventus è caratterizzato da troppi alti e bassi, con una continuità ancora da trovare. I bianconeri vogliono ripartire con il piede giusto dopo la sosta e potranno contare sul fattore Stadium, dove il rendimento è decisamente migliore, con 10 punti conquistati nelle cinque gare casalinghe.

Il nuovo corso targato Davide Nicola sta iniziando a dare i suoi frutti. Il Venezia ha infatti centrato contro l'Udinese, nell'ultima gara prima della sosta, la seconda vittoria della gestione del tecnico. Restano però evidenti le difficoltà lontano dal Penzo: il bilancio in trasferta è disastroso, con cinque sconfitte in altrettante partite, appena tre gol realizzati e sette subiti.

E nelle quote Juventus-Venezia, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Juventus-Venezia: OVER 2,5 1.58 info 1.50 info 1.54 info 1.54 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 28 euro, con 3€ Real senza deposito info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Juventus Venezia, i precedenti

Sono 39 i precedenti tra Juventus e Venezia, con un bilancio nettamente favorevole ai bianconeri: 24 vittorie juventine, 12 pareggi e appena 3 successi dei lagunari. Per avere un quadro più indicativo della sfida, è però opportuno concentrarsi sulla storia recente, in particolare da quando il Venezia è tornato in Serie A. Dal 2021 a oggi le due squadre si sono affrontate quattro volte, con un bilancio di due vittorie della Juventus e due pareggi. Un percorso complessivamente positivo per la Vecchia Signora, anche se non sono mancate le insidie.

L'ultimo successo del Venezia in Serie A contro i bianconeri risale addirittura al 1962. L'ultimo confronto diretto disputato allo Stadium, invece, si è concluso con un rocambolesco 2-2. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Gatti, i lagunari avevano ribaltato il risultato con Ellertsson e Idzes, prima del definitivo pareggio bianconero siglato da Vlahovic al 95esimo.

Pronostico marcatore Juventus-Venezia

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Juventus e Venezia potrebbe esserci Randal Kolo Muani. Dopo un avvio di stagione particolarmente complicato, il francese sembra aver trovato la strada per la rinascita spostandosi sulla corsia di destra. In quella posizione l'ex PSG e Tottenham sembra essersi trasformato: prima il gol contro l'AZ in Europa League, accompagnato dall'assist per Koopmeiners, poi un altro passaggio vincente, questa volta per Woltemade, nella sfida contro la Fiorentina.

Ma c'è molto altro. Il numero 9 bianconero sembra aver ritrovato fiducia e brillantezza: corre, lotta, si sacrifica, crea occasioni e si rende sempre più decisivo. Un giocatore ritrovato, che potrebbe rappresentare un'arma importante per il finale di stagione della Juventus.

La sosta sarà un banco di prova importante: domani, Kolo Muani sarà chiamato a confermare i segnali di crescita e a dare continuità alla sua ascesa. E nelle quote Juventus-Venezia, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Juventus-Venezia: KOLO MUANI SEGNA 2.30 info 2.45 info 2.28 info 2.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Juventus-Venezia in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Juventus-Venezia è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 22 novembre alle 12:30 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

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