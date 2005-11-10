Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza

La pausa per gli impegni delle Nazionali è ormai agli sgoccioli e gli Azzurri si preparano a disputare la quarta e ultima partita di questo primo ciclo. L'appuntamento è fissato per lunedì alle 20:45, quando l'Italia scenderà in campo allo Stadio Dall'Ara di Bologna contro la Turchia di Vincenzo Montella. Per gli Azzurri sarà fondamentale non sbagliare contro una squadra che, nonostante sia ancora ferma a 0 punti dopo tre partite, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Pronostico Italia-Turchia quote

Prima la disastrosa partenza contro il Belgio, poi due gare che hanno restituito fiducia e speranza agli Azzurri. Il 4-1 in Turchia e l'1-1 contro la Francia hanno dimostrato che l'Italia, nonostante sia ancora all'inizio del proprio percorso, ha qualità e ambizioni per puntare in alto. I 4 gol incassati nelle prime tre partite, però, evidenziano anche un aspetto da migliorare: la solidità difensiva. Nelle prossime uscite sarà quindi fondamentale trovare maggiore equilibrio e concedere meno agli avversari.

Dall'altra parte, la Turchia sta vivendo un avvio di Nations League decisamente complicato: tre sconfitte in altrettante partite, con ben 8 gol subiti e appena uno segnato. Vincenzo Montella sta facendo i conti con diverse assenze, ma al di là degli indisponibili, le prime tre prestazioni hanno lasciato molto a desiderare. La sfida di Bologna rappresenterà quindi un appuntamento da dentro o fuori, nel quale la Turchia dovrà dare tutto per provare a riaprire il proprio cammino nella competizione.

E nelle quote Italia-Turchia, l'esito NO GOAL è offerto a:

Pronostico Italia-Turchia: NO GOAL 2.10 info 1.98 info 2.10 info 2.20 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Italia Turchia, i precedenti

Sono 14 i precedenti tra Turchia e Italia, con un bilancio nettamente favorevole agli Azzurri: 10 vittorie dell'Italia e 4 pareggi, senza alcuna sconfitta.

L'ultimo confronto è ovviamente quello dell'andata, disputato pochi giorni fa e vinto dalla squadra di Mancini con un netto 4-1, grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. L'ultimo precedente giocato in Italia è invece un'amichevole del 2024, terminata sullo 0-0. Anche in quel caso la sfida si disputò allo Stadio Dall'Ara, teatro del prossimo confronto.

Come detto, la Turchia non è mai riuscita a battere l'Italia nella sua storia. Nelle gare ufficiali, i turchi hanno conquistato appena un pareggio, risalente al 1973. Da allora, nei successivi confronti ufficiali, sono arrivate soltanto vittorie degli Azzurri.

Pronostico marcatore Italia-Turchia

Tra i possibili protagonisti della sfida Italia-Turchia potrebbe esserci Moise Kean. Nonostante non fosse ancora al meglio della condizione, Mancini ha deciso di puntare su di lui in una sfida delicata come quella contro la Francia. L'attaccante del Como ha risposto presente, offrendo un'ottima prova soprattutto dal punto di vista fisico e contribuendo anche all'espulsione nel finale del difensore francese. È mancato soltanto il gol: una grande occasione non sfruttata che, con maggiore precisione, avrebbe potuto indirizzare la partita.

Se la condizione è questa, però, Kean avrà modo di riprovarci contro la Turchia, con l'obiettivo di confermare e migliorare l'ottimo score di 6 gol nelle ultime 7 presenze con la maglia della Nazionale. E nelle quote Italia-Turchia, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Italia-Turchia: KEAN SEGNA 2.05 info 2.00 info 2.00 info 2.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Italia-Turchia in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Italia-Turchia è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 5 ottobre alle 20:45 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La partita sarà visibile in chiaro su RAI 1 (canale 1 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori App Scommesse

- Quote Maggiorate

- Bonus senza Deposito

- Nuovi Siti Scommesse

- Siti Casinò online