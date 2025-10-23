Pronostico Milan-Pisa, prima contro ultima a San Siro

Pronostico Milan-Pisa nettamente favorevole alla squadra di Massimiliano Allegri nell'anticipo che aprirà l'ottava giornata di campionato venerdì sera a San Siro. La capolista vuole proseguire il proprio momento d'oro e continuare a macinare risultati, consolidando il primato in classifica.

Pronostico Milan-Pisa quote

Ilattraversa un momento di forma straordinario: con 5 vittorie e 1 pareggio (allo Stadium contro la Juventus) nelle ultime sei gare, i rossoneri si confermano la squadra più in forma del campionato. Gli 11 gol realizzati e i soli 4 subiti dall'inizio dell'anno testimoniano l'ottimo equilibrio trovato tra fase offensiva e solidità difensiva. Situazione ben diversa per il, fanalino di coda della classifica, che avrà bisogno di un mezzo miracolo per uscire dalla crisi. La squadra di Gilardino ha mostrato sprazzi di buon gioco, ma fatica a concretizzare: appena 3 gol segnati e 10 subiti rappresentano un bilancio troppo pesante. Per sperare nella salvezza, servirà una decisa inversione di rotta. E nelle, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Milan-Pisa: OVER 2,5 1.68 info 1.67 info 1.65 info 1.67 info

Milan Pisa pronostico, i precedenti

I precedenti tra Milan e Pisa sorridono nettamente ai rossoneri: nei 18 confronti ufficiali disputati, il bilancio parla di 14 vittorie del Milan, 3 pareggi e una sola affermazione dei toscani. L'ultimo incrocio risale alla stagione 1990/91, quando la squadra milanese si impose in entrambe le sfide, 1-0 all'andata e 1-0 al ritorno, confermando una tradizione favorevole che dura da decenni. Un dato che racconta la netta superiorità storica del Milan, chiamato ora a proseguire su quella stessa scia vincente.

Pronostico marcatore Milan-Pisa

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Milan e Pisa c'è sicuramente, che sembra aver convinto Massimiliano Allegri con la sua prestazione nel secondo tempo dell'ultima vittoria contro la Fiorentina. Il bebote dovrebbe partire dal primo minuto, affiancando Leao nella coppia d'attacco rossonera. L'ex Feyenoord finora ha segnato solo un gol in Coppa Italia e in campionato non è ancora riuscito a sbloccarsi, pur avendo avuto diverse occasioni nelle ultime partite. La gara di venerdì a San Siro potrebbe rappresentare per lui il momento giusto per rompere il ghiaccio e riprendersi il Milan. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Milan-Pisa: GIMENEZ SEGNA 1.64 info 1.64 info 2.00 info 1.62 info

Dove vedere Milan-Pisa in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Milan-Pisa è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca venerdì 24 ottobre alle 20:45 allo Stadio Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

