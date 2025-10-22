Pronostico Roma-Viktoria Plzen, basta passi falsi: i giallorossi non possono sbagliare

Pronostico Roma-Viktoria Plzen nettamente a favore della squadra di Gasperini. I giallorossi partono con i favori del pronostico, ma dovranno fare attenzione al Viktoria Plzen, squadra solida e in fiducia che arriva a Roma con 4 punti conquistati nelle prime due gare e un momentaneo ottavo posto che varrebbe la qualificazione diretta alla fase successiva.

Pronostico Roma-Viktoria Plzen quote

Laha segnato 2 gol e subiti 2 nelle prime due gare europee. Dopo la vittoria all'esordio sul campo del Nizza, i giallorossi hanno subito una sconfitta per 1-0 contro il Lille, mostrando ancora discontinuità. Il dato più preoccupante resta quello casalingo: all'Olimpico, la squadra di Gasperini ha perso 3 delle 5 partite stagionali, tutte per 0-1. Ilarriva invece in fiducia, con 4 gol fatti e 1 subito nel girone. Dopo il pareggio esterno col Ferencvaros, i cechi hanno travolto il Malmo 3-0 e si presentano a Roma con solidità e entusiasmo. Ma nelle, l'esito SEGNA CASA è offerto a:

Pronostico Roma-Viktoria Plzen: SEGNA CASA 1.02 8.00 1.01 1.02

Roma Viktoria Plzen pronostico, i precedenti

Roma e Viktoria Plzen si sono affrontate quattro volte: 2 vittorie giallorosse, 1 pareggio e 1 successo del Plzen. Il bilancio dei gol è però nettamente a favore della Roma, con 11 reti segnate contro 4 dei cechi. L'ultimo confronto risale alla stagione 2018/19, nel Girone G di Champions League: i cechi vinsero in casa 2-1, ma è bene ricordare che i giallorossi si imposero nella gara d'andata con un clamoroso 5-0, con tripletta di Dzeko e reti di Under e Kluivert.

Pronostico marcatore Roma-Viktoria Plzen

Uno dei possibili protagonisti della sfida tra Roma e Viktoria Plzen potrebbe essere. Il faraone sta vivendo una stagione difficile, ai margini delle scelte di Gasperini, con solo spezzoni di gara e un'unica presenza da titolare proprio nell'ultima partita di Europa League persa in casa contro il Lille, quando fu sostituito alla fine del primo tempo. Ha collezionato zero minuti nelle ultime due gare di campionato, ma con l'attacco giallorosso che fatica a carburare, Gasperini sembra intenzionato a schierarlo titolare contro il Plzen. Riuscirà il numero 92 a segnare il suo primo gol stagionale e trascinare i giallorossi verso la vittoria? Nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Roma-Viktoria Plzen: EL SHAARAWY SEGNA 3.25 3.25 2.70 2.90

Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Roma-Viktoria Plzen è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca giovedì 23 ottobre alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

