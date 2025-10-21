Pronostico Atalanta-Slavia Praga, Juric cerca punti pesanti per risalire la classifica

A Bergamo va in scena Atalanta-Slavia Praga, sfida valida per la terza giornata della League Phase di Champions League. La squadra di Juric è a caccia di punti fondamentali per risalire la classifica e rilanciare le proprie ambizioni europee.

Pronostico Atalanta-Slavia Praga quote

L'arriva dallo 0-0 con la Lazio, una gara ben giocata che ha confermato solidità e buone trame offensive, senza però riuscire ad incidere. Juric può però contare sul ritorno di diversi giocatori chiave, per dare freschezza e nuove soluzioni anche a gara in corso. E dopo il 2-1 in rimonta sul, i nerazzurri cercano un'altra prova convincente per risalire la classifica europea. Lotorna in Italia dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter nell'ultimo turno. I cechi devono reagire: nessuna vittoria nelle ultime 13 partite della fase principale della Champions (5 pareggi e 8 sconfitte). A Bergamo servirà un'autentica impresa per invertire la rotta. E nelle, l'esito MULTIGOAL 1-5 è offerto a:

Pronostico Atalanta-Slavia Praga: MULTIGOAL 1-5 1.10 info 1.09 info 1.10 info 8.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 1.200 euro, con 200€ senza deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Atalanta Slavia Praga pronostico, i precedenti

Non ci sono precedenti ufficiali tra, ma i cechi hanno già affrontato diverse squadre italiane in passato. Dal 2000 a oggi, infatti, lo Slavia ha giocato sette volte in Italia contro Palermo, Fiorentina, Genoa, Roma e Milan (una volta ciascuna) e contro l'Inter in due occasioni. Il bilancio è nettamente favorevole alle squadre di casa: sei sconfitte e un solo pareggio, l'1-1 contro i nerazzurri nel girone F di Champions League 2019/2020.

Pronostico marcatore Atalanta-Slavia Praga

Uno dei protagonisti più attesi della sfida tra Atalanta e Slavia Praga potrebbe essere. Il centrocampista croato è diventato il miglior marcatore di sempre dell'Atalanta in Champions League grazie alle sue otto reti nella competizione. Nell'ultimo turno è stato proprio lui a firmare il gol decisivo nel sorpasso contro il Club Brugge, confermando ancora una volta la sua importanza negli equilibri offensivi di Juric. Che sia ancora il croato l'uomo chiave capace di trascinare i nerazzurri verso un'altra vittoria europea? Nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Atalanta-Slavia Praga: PASALIC SEGNA 3.50 info 3.75 info 3.50 info 3.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Atalanta-Slavia Praga in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Atalanta-Slavia Praga è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca mercoledì 22 ottobre alle 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: