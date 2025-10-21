Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Atalanta-Slavia Praga, Juric cerca punti pesanti per risalire la classifica

martedì 21 ottobre 2025, 21:00
di Lorenzo Zoppi

A Bergamo va in scena Atalanta-Slavia Praga, sfida valida per la terza giornata della League Phase di Champions League. La squadra di Juric è a caccia di punti fondamentali per risalire la classifica e rilanciare le proprie ambizioni europee.

Pronostico Atalanta-Slavia Praga quote


L'Atalanta arriva dallo 0-0 con la Lazio, una gara ben giocata che ha confermato solidità e buone trame offensive, senza però riuscire ad incidere. Juric può però contare sul ritorno di diversi giocatori chiave, per dare freschezza e nuove soluzioni anche a gara in corso. E dopo il 2-1 in rimonta sul Brugge, i nerazzurri cercano un'altra prova convincente per risalire la classifica europea. Lo Slavia Praga torna in Italia dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter nell'ultimo turno. I cechi devono reagire: nessuna vittoria nelle ultime 13 partite della fase principale della Champions (5 pareggi e 8 sconfitte). A Bergamo servirà un'autentica impresa per invertire la rotta. E nelle quote Atalanta-Slavia Praga, l'esito MULTIGOAL 1-5 è offerto a:

Atalanta Slavia Praga pronostico, i precedenti


Non ci sono precedenti ufficiali tra Atalanta e Slavia Praga, ma i cechi hanno già affrontato diverse squadre italiane in passato. Dal 2000 a oggi, infatti, lo Slavia ha giocato sette volte in Italia contro Palermo, Fiorentina, Genoa, Roma e Milan (una volta ciascuna) e contro l'Inter in due occasioni. Il bilancio è nettamente favorevole alle squadre di casa: sei sconfitte e un solo pareggio, l'1-1 contro i nerazzurri nel girone F di Champions League 2019/2020.

Pronostico marcatore Atalanta-Slavia Praga


Uno dei protagonisti più attesi della sfida tra Atalanta e Slavia Praga potrebbe essere Mario Pasalic. Il centrocampista croato è diventato il miglior marcatore di sempre dell'Atalanta in Champions League grazie alle sue otto reti nella competizione. Nell'ultimo turno è stato proprio lui a firmare il gol decisivo nel sorpasso contro il Club Brugge, confermando ancora una volta la sua importanza negli equilibri offensivi di Juric. Che sia ancora il croato l'uomo chiave capace di trascinare i nerazzurri verso un'altra vittoria europea? Nelle scommesse Atalanta-Slavia Praga, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Atalanta-Slavia Praga in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Atalanta-Slavia Praga è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca mercoledì 22 ottobre alle 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

