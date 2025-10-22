Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Steaua Bucarest-Bologna, rossoblù obbligati a vincere per rilanciarsi in Europa

ieri alle 18:35
di Lorenzo Zoppi

Pronostico Steaua Bucarest-Bologna che pende nettamente in favore dei rossoblù, chiamati giovedì alle 18.45 a sfidare la Steaua in una gara cruciale per il proprio cammino europeo. La squadra di Vincenzo Italiano va a caccia della prima vittoria stagionale in Europa, ma serviranno concentrazione e cinismo per imporsi in un campo insidioso come quello di Bucarest.

Pronostico Steaua Bucarest-Bologna quote


La Steaua Bucarest arriva da un periodo altalenante: tre vittorie (tutte per 1-0) e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra campionato e coppe, segno di una squadra solida ma non sempre continua. In campo europeo, i romeni hanno esordito con una vittoria di misura (1-0 contro gli olandesi del Go Ahead Eagles), prima di cadere in casa 2-0 contro lo Young Boys, mostrando qualche difficoltà contro avversari di livello superiore. Il Bologna, invece, è ancora alla ricerca della giusta marcia in Europa. Dopo la sconfitta all'esordio al Villa Park contro l'Aston Villa, i rossoblù non sono andati oltre un pareggio interno con il Friburgo. Con un solo punto in due gare, gli emiliani si trovano momentaneamente al 27° posto della classifica generale. E nelle quote Steaua Bucarest-Bologna, l'esito 2 è offerto a:

Pronostico Steaua Bucarest-Bologna: 2
Steaua Bucarest Bologna pronostico, i precedenti


Non ci sono precedenti ufficiali tra Steaua Bucarest e Bologna, che si affronteranno quindi per la prima volta nella loro storia. La formazione romena, però, vanta una lunga tradizione di sfide contro club italiani nelle competizioni europee. In totale, la Steaua ha incrociato nove squadre italiane per un totale di 15 partite giocate, con un bilancio negativo: una sola vittoria, ottenuta in Europa League contro la Lazio nella stagione 2017/18 (1-0), accompagnata da 5 pareggi e 9 sconfitte. Un rendimento che conferma le difficoltà storiche dei romeni contro le formazioni della Serie A, ma che non toglie fascino a un confronto inedito come quello con il Bologna.

Pronostico marcatore Steaua Bucarest-Bologna


Tutti i riflettori sono puntati su Riccardo Orsolini, l'uomo più in forma del momento in casa Bologna. Con 4 gol nelle ultime 4 partite giocate in maglia rossoblù e 5 reti complessive dopo 7 giornate di Serie A, l'esterno offensivo è al momento capocannoniere del campionato e rappresenta senza dubbio l'arma più pericolosa dell'attacco di Vincenzo Italiano. Nell'ultima sfida di campionato contro il Cagliari è subentrato a mezz'ora dalla fine, ma gli è comunque bastato per lasciare il segno ancora una volta. Giovedì, contro la Steaua, Orsolini tornerà titolare con l'obiettivo di trascinare i rossoblù verso la prima vittoria europea della stagione. E nelle scommesse Steaua Bucarest-Bologna, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Steaua Bucarest-Bologna: ORSOLINI SEGNA
Dove vedere Steaua Bucarest-Bologna in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Steaua Bucarest-Bologna è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca giovedì 23 ottobre alle 18:45 all'Arena Nazionale di Bucarest. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

