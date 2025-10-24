Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

INTER E MILAN, DERBY PER KIM. JUVENTUS, BRANCHINI CONFERMA: "XABI ALONSO VUOLE YILDIZ AL REAL MADRID". LAZIO, SARRI HA FIRMATO DUE CONTRATTI DIVERSI: UNO PRIMA E UNO DOPO IL BLOCCO DEL MERCATO. UDINESE, KRISTENSEN VERSO IL RINNOVO. TORINO, SI VALUTA IL PROLUNGAMENTO DI TAMEZE

INTER E MILAN

Uno dei nomi evidenziati con maggiore attenzione nella lista dei desideri dell’Inter per il prossimo mercato è quello di Kim Min-jae. Il centrale difensivo del Bayern Monaco rappresenta infatti uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza nerazzurra, intenzionata a potenziare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. A riportare l’indiscrezione è la testata tedesca Bild, secondo cui l’Inter disporrebbe delle risorse economiche sufficienti per tentare concretamente l’assalto al difensore sudcoreano, considerato un obiettivo di primissimo piano per il futuro. Il quotidiano teutonico aggiunge inoltre che nella corsa all’ex Napoli sarebbe presente anche il Milan, a caccia di altri difensori per allungare la propria rosa. Per quanto riguarda la Juventus, invece, pur avendo valutato Kim in passato, non sembrerebbe più interessata al classe 1996, concentrandosi su altri profili.

JUVENTUS

"Yildiz è desiderato da Xabi Alonso al Real Madrid”. A confermare la nostra indiscrezione è Giovanni Branchini, uno degli agenti e intermediari più conosciuti sia in Italia che all’estero. “Xabi è disposto a lasciare andare via tutti per averlo, tranne Mbappé. Oggi la Juventus chiede 100 milioni, ma tanto lo fanno tutti per chiunque, tanto trovi qualcuno che te li dà. Certo, poi c’è il caso Nico Williams che lo vuole tutto il mondo e lui rinnova all’Athletic e rimane lì. Yildiz è stata una chiara richiesta alla proprietà, piace moltissimo".

LAZIO

In casa Lazio l’atmosfera è tutt’altro che serena. Nelle ultime conferenze stampa Sarri non ha nascosto il proprio risentimento. Il tecnico avrebbe firmato senza essere a conoscenza del blocco, venuto alla luce solo dopo. Come rivelato dal Corriere dello Sport, il Comandante avrebbe addirittura siglato due contratti diversi: un biennale con opzione fino al 2028 a giugno, poi un triennale secco a luglio, dopo la scoperta del vincolo. Lo stipendio - 2,5 milioni più bonus - è rimasto invariato, ma la rimozione dell’opzione è sembrata una sorta di risarcimento morale per la mancanza di trasparenza del club.

UDINESE

Thomas Kristensen e l’Udinese, prove di futuro ancora insieme. Primi approcci tra le parti per il rinnovo. Il calciatore è al momento ai box per un infortunio ma è considerato un riferimento importante per la formazione bianconera. E così nelle prossime settimane potrebbe arrivare il nero su bianco. Kristensen e l’Udinese sono al lavoro per continuare insieme. E si va verso il rinnovo.

TORINO

Adrien Tameze, centrocampista del Torino, sembrava essere finito ai margini e invece, secondo Tuttosport, potrebbe proseguire in granata. Il rinnovo dipenderà dal suo rendimento, ma l'addio non è più così scontato. Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati faranno tutte le valutazioni del caso, pronti eventualmente ad avanzare una nuova proposta.

INTER MIAMI, MESSI HA RINNOVATO FINO AL 2028. BARCELLONA, TER STEGERN POTREBBE PARTIRE GIÀ A GENNAIO. IL NEWCASTLE SUL POSSIBILE ADDIO DI TONALI: "PER NOI È UN GIOCATORE CHIAVE". KRYCHOWIAK TORNA IN POLONIA: HA FIRMATO CON UN CLUB DI SETTIMA SERIE

La storia d'amore tra Lionel Messi e l'Inter Miami è tutt'altro che finita. La franchigia della Florida ha ufficializzato oggi l'estensione del contratto del fuoriclasse argentino, ora legato al club fino al giugno 2028. Il precedente accordo con la Pulga sarebbe scaduto alla fine di quest'anno. Messi, che compirà 39 anni nel 2026, si assicura così di preparare la prossima Coppa del Mondo (organizzata negli Stati Uniti, in Canada e in Messico) con la squadra di David Beckham. Un'operazione che lega indissolubilmente il futuro della stella argentina a quello della MLS.

Il Barcellona sembra intenzionato a non intervenire sul mercato invernale, complice la difficoltà a registrare nuovi giocatori. Tuttavia, le partenze potrebbero essere diverse, e la più importante riguarda il portiere tedesco Marc-André ter Stegen. Secondo Sport, il 33enne avrebbe deciso di lasciare il Barça nella prossima sessione di mercato, motivato soprattutto dal desiderio di essere disponibile per la Coppa del Mondo 2026. Il portiere sa che il suo futuro non è più a Barcellona e ha attirato già l’interesse di tre club inglesi (Newcastle, Tottenham, Manchester United) e di una squadra di Ligue 1 (Monaco).

Una fonte interna del Newcastle, interrogata da TMW nelle scorse ore, ha spiegato la posizione su un possibile addio di Sandro Tonali: "Per noi è un giocatore chiave. Sappiamo che probabilmente nei prossimi anni potrebbe anche volere tornare in Italia. Certamente non sarà di attualità nel breve periodo".

Grzegorz Krychowiak, per anni colonna della nazionale polacca, torna a giocare in patria... a sorpresa. Il suo nuovo club è infatti il Mazur Radzymin, formazione che milita nella settima serie del calcio polacco. Dopo la fine del contratto con i ciprioti dell’Anorthosis Famagusta, il 35enne centrocampista era rimasto senza squadra, nonostante diverse offerte provenienti da Qatar, India, Bulgaria e Australia. Alla fine, ha scelto di continuare la carriera in Polonia, con una scelta che ha stupito tifosi e addetti ai lavori.