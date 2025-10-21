Pronostico Real Madrid-Juventus, bianconeri al Bernabeu sei anni dopo quel rigore di CR7

Mercoledì alle 21 il Santiago Bernabeu sarà teatro di una grande sfida europea: Real Madrid-Juventus. I padroni di casa arrivano all'appuntamento in grande spolvero, mentre la Juventus, alle prese con un momento complicato, è alla ricerca di riscatto.

Pronostico Real Madrid-Juventus quote

Ilarriva in uno stato di forma straordinario. In Europa ha iniziato con due vittorie su due, 6 punti conquistati, 7 gol segnati e uno solo subito. Anche in campionato il cammino è impressionante: 8 successi in 9 partite de La Liga, con numeri che confermano la solidità della squadra di Xabi Alonso, soprattutto al Bernabeu, dove ha vinto 5 gare su 5 realizzando 10 reti. Situazione opposta per ladi Tudor, che arriva a Madrid nel momento peggiore della stagione: 5 pareggi e una sconfitta nelle ultime 6 partite, con la vittoria che manca ormai da quasi 40 giorni. Servirà una vera e propria impresa al tecnico croato per invertire la rotta e rilanciare i bianconeri proprio sul palcoscenico più difficile. E nelle, l'esito 1X è offerto a:

Pronostico Real Madrid-Juventus: 1X 1.10 info 1.10 info 6.00 info 1.10 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Real Madrid Juventus pronostico, i precedenti

Sono 22 i precedenti tra, con un bilancio che sorride agli spagnoli: 12 vittorie per il Real, 8 per la Juve e 2 pareggi. Le due squadre si sono affrontate per l'ultima volta al Mondiale per Club, dove il Real si è imposto 1-0 grazie a una rete di Gonzalo Garcia. L'ultimo incrocio in Champions League risale invece al maggio 2018, nel celebre 1-3 del Bernabeu: una rimonta quasi perfetta dei bianconeri, svanita solo al 97' con il rigore di Cristiano Ronaldo che regalò la qualificazione al Real. Prima di quella volta, l'ultima gioia della Juventus a Madrid fu nel 2008, quando una splendida doppietta di Alessandro Del Piero firmò un memorabile 0-2 al Bernabeu.

Pronostico marcatore Real Madrid-Juventus

Diciotto gol in 14 partite stagionali e a segno da 11 gare consecutive in tutte le competizioni: sono questi i numeri dell'incredibile avvio di stagione di Kylian Mbappé. Con il fuoriclasse francese in campo, il Real Madrid parte praticamente già sull'1-0. In carriera Mbappé ha affrontato la Juventus cinque volte, trovando la rete in quattro occasioni (una col Monaco e tre col PSG). Non ha segnato solo nell'ultima sfida con la maglia dei blancos, quando però subentrò a soli venti minuti dalla fine. Stasera, però, sarà titolare: la retroguardia bianconera è avvisata. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Real Madrid-Juventus: MBAPPE SEGNA 1.61 info 1.80 info 1.80 info 1.75 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Real Madrid-Juventus in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Real Madrid-Juventus è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca mercoledì 22 ottobre alle 21:00 allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. La partita sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Prime Video o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: