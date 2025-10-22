Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Real Madrid Juventus

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 08:00
di Lorenzo Zoppi

Stasera alle 21 il Santiago Bernabeu ospiterà Real Madrid-Juventus. I padroni di casa cercano conferme dopo un avvio di Champions League perfetto, fatto di sole vittorie, mentre la Juventus proverà a riscattarsi dopo un periodo di risultati e prestazioni deludenti, cercando un'impresa sul terreno di una delle squadre più in forma del continente. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Real Madrid-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Real Madrid-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Real Madrid-Juventus: 2-1
admiralbet8.60info
vincitu8.60info
snai8.25info
williamhill8.35info
Quote risultato esatto Real Madrid Juventus, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Real Madrid-Juventus più giocato online. Si tratta della vittoria dei blancos per 2-0. Gli scommettitori sembrano aver puntato su questo esito alla luce degli ultimi risultati delle due squadre: il Real Madrid appare quasi imbattibile, capace di vincere con continuità e trascinato da un Kylian Mbappé in forma straordinaria, mentre la Juventus vive un momento di netta difficoltà. Non sorprende dunque che i pronostici vedano la squadra di Xabi Alonso vincere con un risultato netto.

Pronostico risultato esatto Real Madrid-Juventus: 2-0
netbet7.75info
bet3658.00info
betflag7.60info
planetwin3658.00info
Quote risultato esatto Real Madrid-Juventus, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Real Madrid-Juventus è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso le quote confermano una sfida in mano al Real Madrid, considerato nettamente favorito. Tuttavia, i bianconeri potrebbero almeno trovare una rete: un piccolo segnale di speranza per la Juve, che cercherà di rendere la vita difficile ai blancos e provare a strappare almeno un gol sul difficile campo del Bernabeu.

Real Madrid-Juventus quote risultato esatto: 2-0/2-1/3-0/3-1
starvegas2.40info
goldbet2.28info
marathonbet2.33info
sisal2.40info
