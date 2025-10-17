Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Pisa-Verona, scontro diretto per uscire dalla crisi

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

All'Arena Garibaldi va in scena una delicatissima sfida tra Pisa e Verona, entrambe alla ricerca di punti fondamentali per risalire la classifica. Le due squadre si trovano attualmente in zona retrocessione e sanno che un risultato positivo potrebbe rappresentare una svolta importante nella corsa salvezza.

Pronostico Pisa-Verona quote


Il momento non è dei migliori per entrambe. Il Pisa è ancora fermo a due punti in classifica, frutto dei pareggi contro Atalanta e Fiorentina, mentre le altre quattro gare si sono concluse con una sconfitta. Il bilancio parla chiaro: appena 3 gol segnati e 10 subiti, numeri che evidenziano la necessità di una svolta immediata per restare agganciati alla lotta salvezza. Situazione simile per il Verona, che dopo gli ultimi pareggi con Cremonese e Juventus ha incassato due ko consecutivi contro Roma e Sassuolo, restando così a quota 3 punti, con 2 reti all'attivo e 9 al passivo. Due squadre in difficoltà, quindi, che si affrontano con l'obiettivo comune di rialzarsi. E nelle quote Pisa-Verona, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Pisa-Verona: GOAL
betflag1.95info
netwin1.96info
netbet1.88info
eurobet1.92info
Quote dei bookmaker soggette a variazione.
Pisa Hellas Verona pronostico, i precedenti


Sono 66 i precedenti ufficiali tra Pisa e Verona, con un bilancio che sorride agli scaligeri: 30 vittorie per i gialloblù, 18 pareggi e 18 successi per il Pisa. Gli ultimi cinque confronti si sono disputati tutti in Serie B, con grande equilibrio: tre pareggi e una vittoria per parte. Per ritrovare un incrocio tra le due squadre nella massima serie bisogna tornare alla stagione 1988/89, quando entrambe si imposero in casa con il medesimo punteggio: 1-0 per il Pisa all'andata in Toscana e 1-0 per il Verona al ritorno al Bentegodi.

Pronostico marcatore Pisa-Verona


Uno dei protagonisti della sfida tra Pisa e Hellas Verona potrebbe essere Gift Orban. Nonostante i gialloblù abbiano realizzato appena due reti nelle prime sei giornate, di cui una firmata proprio dall'attaccante nigeriano, Orban resta il pericolo numero uno per le difese avversarie. La sua grinta, la potenza fisica e la rapidità negli spazi possono mettere in difficoltà qualsiasi retroguardia, anche se finora le occasioni da gol sono state limitate. Ma contro una difesa come quella del Pisa, la seconda più battuta del campionato, l'attaccante del Verona potrebbe avere la chance giusta per tornare a colpire. E nelle scommesse Pisa-Verona, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Pisa-Verona: ORBAN SEGNA
snai4.00info
betsson3.00info
vincitu3.10info
williamhill2.75info
Dove vedere Pisa-Verona in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Pisa-Hellas Verona è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 18 ottobre alle 15:00 all'Arena Garibaldi di Pisa. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

