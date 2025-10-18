Pronostico Milan-Fiorentina, Pioli torna a San Siro tra ricordi e bisogno di punti

Domenica sera San Siro sarà teatro di una sfida ad alta tensione tra Milan e Fiorentina. Allegri, alle prese con una lunga lista di infortunati, cercherà di ritrovare quel ritmo che, prima della sosta, aveva proiettato i rossoneri fino al terzo posto in classifica. Dall'altra parte, Pioli è chiamato a dare una scossa ai suoi: servono punti e fiducia per uscire da una crisi di risultati che sta pesando sull'ambiente viola.

Pronostico Milan-Fiorentina quote

Il Milan si presenta domenica a San Siro con numeri che certificano una solidità difensiva da big: solo 3 gol subiti nelle prime 6 giornate, a testimonianza di un equilibrio che rappresenta uno dei punti di forza della squadra di Allegri. E anche le statistiche lo confermano: 3 delle ultime 5 gare dei rossoneri si sono concluse con esito under 2.5, segno di una formazione attenta più all’efficacia che allo spettacolo. Situazione ben diversa in casa Fiorentina, che arriva a Milano in piena zona retrocessione, a pari punti con il Verona. I viola non hanno ancora conosciuto la vittoria: 3 sconfitte e 3 pareggi, con appena 4 gol realizzati e 8 subiti, numeri che rispecchiano un avvio di stagione difficile e una squadra ancora alla ricerca di identità. Nelle, l'esito UNDER 2,5 è offerto a:

Pronostico Milan-Fiorentina: UNDER 2,5 1.91 info 1.85 info 1.87 info 1.88 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Milan Fiorentina pronostico, i precedenti

La storia del confronto tra Milan e Fiorentina racconta di una sfida con netta supremazia rossonera. Nei 183 precedenti complessivi, il Milan ha collezionato 81 vittorie contro le 53 della Fiorentina, mentre i pareggi sono stati 49. Limitando l'analisi alle gare disputate a San Siro, il divario si fa ancora più evidente: su 92 incontri, i rossoneri si sono imposti 53 volte, con 15 successi viola e 24 pareggi.L'ultimo confronto nel tempio milanese, terminato 2-2, vide la Fiorentina portarsi sul doppio vantaggio grazie all'autogol di Thiaw e al gol di Kean, prima della rimonta firmata Abraham e Jovic. Prima di quel pareggio, il Milan aveva infilato quattro vittorie consecutive contro i toscani, mentre per ritrovare l'ultima affermazione della Fiorentina a San Siro bisogna risalire alla stagione 2019/20, quando una prestazione di alto livello valse il 3-1 con le firme di Pulgar (su rigore), Castrovilli e Ribery, col gol della bandiera di firmato Leao.

Pronostico marcatore Milan-Fiorentina

Tra i possibili protagonisti di Milan-Fiorentina potrebbe esserci. L'attaccante portoghese ha vissuto un inizio di stagione tormentato: un solo gol, arrivato alla prima di Coppa Italia contro il Bari dopo appena 15 minuti, poi il lungo infortunio che lo ha costretto ai box per oltre un mese. Domenica, per la prima volta in questo campionato, potrebbe tornare titolare dopo aver disputato solo due spezzoni contro Napoli e Juventus. Di fronte troverà la Fiorentina, uno dei suoi bersagli preferiti: 4 reti in 7 confronti diretti, tra cui quella del settembre 2019, la sua prima marcatura in Serie A. San Siro attende il suo ritorno da protagonista, e Leao sembra pronto a rispondere presente. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Milan-Fiorentina: LEAO SEGNA 3.25 info 3.10 info 2.44 info 3.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Milan-Fiorentina in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Milan-Fiorentina è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 19 ottobre alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: