Pronostico Atalanta-Lazio, Sarri vuole spezzare l'imbattibilità della Dea

Pronostico Atalanta-Lazio molto incerto, con due squadre capaci di alternare prestazioni convincenti a qualche scivolone. La Dea sembra in grande crescita, mostrando un gioco sempre più incisivo e compatto, mentre la Lazio è alla ricerca di continuità per confermare le proprie ambizioni europee.

Pronostico Atalanta-Lazio quote

L'è ancora imbattuta in campionato, unica insieme alla Juventus, ma nelle ultime due giornate ha raccolto solo due pareggi: 1-1 contro Como e Juventus. Con 11 gol segnati e 5 subiti, il quadro della Dea mostra una squadra in crescita, capace di produrre gioco e concretezza offensiva, ma ancora soggetta a qualche sbavatura. La, invece, sta pagando caro un avvio altalenante, con 3 sconfitte nelle prime 6 gare, troppe per una squadra che ambisce a tornare in Europa. Con 10 gol fatti e 7 subiti, i biancocelesti evidenziano un reparto offensivo efficace, ma una difesa che fatica a trovare compattezza e continuità. E nelle, l'esito MULTIGOLA 1-5 è offerto a:

Pronostico Atalanta-Lazio: MULTIGOAL 1-5 8.00 info 1.08 info 1.08 info 1.07 info

Atalanta Lazio pronostico, i precedenti

Sono 131 i precedenti tra Atalanta e Lazio in Serie A, con un bilancio molto equilibrato: 41 vittorie per l'Atalanta, 40 per la Lazio e 50 pareggi. L'ultimo scontro diretto giocato a Bergamo è terminato 0-1 per i biancocelesti, grazie alla rete di Isaksen. L'ultima vittoria della Dea in casa risale invece alla stagione 2023/2024, quando Pasalic e una doppietta di De Ketelaere permisero ai nerazzurri di piegare la Lazio con un netto 3-1.

Pronostico marcatore Atalanta-Lazio

Uno dei possibili protagonisti della sfida potrebbe essere. Il talento belga dovrebbe tornare titolare in campionato dopo più di un mese di assenza. Nell'ultima gara giocata dall'inizio prima dell'infortunio, firmò una splendida doppietta contro il Lecce, decisiva per il 4-0 finale. Juric sembra pronto a concedergli nuovamente una maglia da titolare, anche alla luce del fatto che De Ketelaere ha già segnato 2 volte alla Lazio in 5 confronti diretti. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Atalanta-Lazio: DE KETELAERE 2.40 info 2.55 info 2.87 info 2.70 info

Dove vedere Atalanta-Lazio in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Atalanta-Lazio è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 19 ottobre alle 18:00 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

