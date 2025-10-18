Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Genoa-Parma, rossoblù chiamati a una svolta immediata

Pronostico Genoa-Parma, rossoblù chiamati a una svolta immediata
di Lorenzo Zoppi

Al Ferraris va in scena la delicata sfida tra Genoa e Parma, due squadre in grande difficoltà e alla ricerca di punti preziosi. Il Genoa di Vieira vuole rialzarsi dopo un inizio complicato, mentre il Parma di Cuesta non può più permettersi passi falsi.

Pronostico Genoa-Parma quote


Genoa Parma pronostico, i precedenti


Sono 56 i precedenti tra Genoa e Parma in Serie A, con un bilancio equilibrato: 17 vittorie per il Genoa, 19 per il Parma e 20 pareggi. I tifosi rossoblù possono guardare con ottimismo ai confronti più recenti: nella scorsa stagione il Genoa si impose 1-0 sia all'andata che al ritorno, dimostrando superiorità. L'ultima vittoria del Parma in Serie A risale invece alla stagione 2020/2021, sempre al Ferraris, quando gli emiliani vinsero 2-1 grazie a una decisiva doppietta di Gervinho.

Pronostico marcatore Genoa-Parma


Uno dei possibili protagonisti della sfida potrebbe essere Ruslan Malinovskyi. Impiegato con parsimonia da Vieira nella prima parte di stagione, l'esterno ucraino ha dimostrato il suo ottimo stato di forma con la nazionale, segnando 3 gol e fornendo un assist in 2 partite. In campionato è ancora fermo a zero reti, ma è probabile che Vieira decida di affidarsi al suo mancino preciso e potente per provare a risollevare le sorti del Genoa e dare nuova linfa all'attacco rossoblù. E nelle scommesse Genoa-Parma, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Genoa-Parma in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Genoa-Parma è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 19 ottobre alle 15:00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

