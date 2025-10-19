Pronostico Cremonese-Udinese, obiettivo rilancio per entrambe

Cremonese e Udinese si affrontano in una sfida che mette in palio punti preziosi per entrambe. Dopo un grande avvio di campionato, le due squadre hanno visto calare il proprio rendimento nelle ultime partite, con risultati altalenanti che hanno complicato la loro posizione in classifica.

Pronostico Cremonese-Udinese quote

Prima sconfitta stagionale per lanell'ultimo turno, battuta 4-1 dall'Inter a San Siro. Prima di quel ko la squadra di Nicola aveva collezionato 3 pareggi e 2 vittorie, ma il rendimento complessivo è in netto calo rispetto alle prime uscite di grande spessore. L', invece, arriva da un pareggio casalingo per 1-1 contro il Cagliari. La squadra di Runjaic ha mostrato un andamento altalenante: a vittorie prestigiose come quella contro l'Inter, ha alternato brutte prestazioni come la sconfitta per 3 a 1 contro il Sassuolo. E nelle, l'esito X è offerto a:

Pronostico Cremonese-Udinese: X 3.25 info 3.25 info 3.20 info 3.20 info

Cremonese Udinese pronostico, i precedenti

La storia dei confronti tra Cremonese e Udinese racconta di un equilibrio quasi perfetto: in 51 sfide complessive, i friulani hanno ottenuto 16 vittorie, la Cremonese 17, mentre i pareggi sono 18. L'ultimo incrocio risale alla stagione 2022/23, quando a Udine i bianconeri si imposero con un netto 3-0, dopo lo 0-0 maturato nella gara d'andata. Per ritrovare una vittoria grigiorossa in Serie A contro l'Udinese bisogna tornare indietro di quarant'anni, alla stagione 1984/85, quando la Cremonese si impose 2-0 tra le mura amiche.

Pronostico marcatore Cremonese-Udinese

Tra i possibili protagonisti di Cremonese-Udinese spicca il nome di, uno dei colpi più sorprendenti dell'ultimo mercato. L'ex attaccante del Leicester, simbolo di grinta e fiuto del gol, non è però ancora riuscito a lasciare il segno con i grigiorossi. Da quando è arrivato in Italia ha collezionato appena 60 minuti, suddivisi in più spezzoni di gara, anche se in vista del posticipo di lunedì il tecnico Nicola starebbe pensando di lanciarlo dal primo minuto. L'attaccante inglese, autore di 145 reti in Premier League, andrà quindi a caccia del suo primo gol nel massimo campionato italiano. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Cremonese-Udinese: VARDY SEGNA 3.50 info 3.30 info 3.25 info 3.41 info

Dove vedere Cremonese-Udinese in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Cremonese-Udinese è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca lunedì 20 ottobre alle 20:45 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

