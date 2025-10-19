Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Cremonese-Udinese, obiettivo rilancio per entrambe

Pronostico Cremonese-Udinese, obiettivo rilancio per entrambeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Cremonese e Udinese si affrontano in una sfida che mette in palio punti preziosi per entrambe. Dopo un grande avvio di campionato, le due squadre hanno visto calare il proprio rendimento nelle ultime partite, con risultati altalenanti che hanno complicato la loro posizione in classifica.

Pronostico Cremonese-Udinese quote


Prima sconfitta stagionale per la Cremonese nell'ultimo turno, battuta 4-1 dall'Inter a San Siro. Prima di quel ko la squadra di Nicola aveva collezionato 3 pareggi e 2 vittorie, ma il rendimento complessivo è in netto calo rispetto alle prime uscite di grande spessore. L'Udinese, invece, arriva da un pareggio casalingo per 1-1 contro il Cagliari. La squadra di Runjaic ha mostrato un andamento altalenante: a vittorie prestigiose come quella contro l'Inter, ha alternato brutte prestazioni come la sconfitta per 3 a 1 contro il Sassuolo. E nelle quote Cremonese-Udinese, l'esito X è offerto a:

Pronostico Cremonese-Udinese: X
bet3653.25info
netwin3.25info
vincitu3.20info
admiralbet3.20info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
vincitufino a 15 euro, col 50% sul primo depositoinfo
admiralbetfino a 6.000 euro, con 1.000€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Cremonese Udinese pronostico, i precedenti


La storia dei confronti tra Cremonese e Udinese racconta di un equilibrio quasi perfetto: in 51 sfide complessive, i friulani hanno ottenuto 16 vittorie, la Cremonese 17, mentre i pareggi sono 18. L'ultimo incrocio risale alla stagione 2022/23, quando a Udine i bianconeri si imposero con un netto 3-0, dopo lo 0-0 maturato nella gara d'andata. Per ritrovare una vittoria grigiorossa in Serie A contro l'Udinese bisogna tornare indietro di quarant'anni, alla stagione 1984/85, quando la Cremonese si impose 2-0 tra le mura amiche.

Pronostico marcatore Cremonese-Udinese


Tra i possibili protagonisti di Cremonese-Udinese spicca il nome di Jamie Vardy, uno dei colpi più sorprendenti dell'ultimo mercato. L'ex attaccante del Leicester, simbolo di grinta e fiuto del gol, non è però ancora riuscito a lasciare il segno con i grigiorossi. Da quando è arrivato in Italia ha collezionato appena 60 minuti, suddivisi in più spezzoni di gara, anche se in vista del posticipo di lunedì il tecnico Nicola starebbe pensando di lanciarlo dal primo minuto. L'attaccante inglese, autore di 145 reti in Premier League, andrà quindi a caccia del suo primo gol nel massimo campionato italiano. E nelle scommesse Cremonese-Udinese, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Cremonese-Udinese: VARDY SEGNA
snai3.50info
netbet3.30info
eurobet3.25info
williamhill3.41info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Cremonese-Udinese in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Cremonese-Udinese è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca lunedì 20 ottobre alle 20:45 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Cremonese, l'ex Cinello scettico: "Nicola parte sempre forte ma mi aspetto che andrà... Cremonese, l'ex Cinello scettico: "Nicola parte sempre forte ma mi aspetto che andrà a calare"
Cremonese-Udinese, le probabili formazioni: Nicola pensa a Vardy dal 1', Runjaic... Cremonese-Udinese, le probabili formazioni: Nicola pensa a Vardy dal 1', Runjaic con Zaniolo
Udinese, Runjaic: "Le critiche fanno parte del calcio, ma non mi faccio influenzare"... Udinese, Runjaic: "Le critiche fanno parte del calcio, ma non mi faccio influenzare"
Altre notizie Pronostici
Pronostico Cremonese-Udinese, obiettivo rilancio per entrambe Pronostico Cremonese-Udinese, obiettivo rilancio per entrambe
Quote risultato esatto Atalanta Lazio Quote risultato esatto Atalanta Lazio
Pronostico Milan-Fiorentina, Pioli torna a San Siro tra ricordi e bisogno di punti... Pronostico Milan-Fiorentina, Pioli torna a San Siro tra ricordi e bisogno di punti
Pronostico Atalanta-Lazio, Sarri vuole spezzare l'imbattibilità della Dea Pronostico Atalanta-Lazio, Sarri vuole spezzare l'imbattibilità della Dea
Pronostico Genoa-Parma, rossoblù chiamati a una svolta immediata Pronostico Genoa-Parma, rossoblù chiamati a una svolta immediata
Pronostico Cagliari-Bologna: Pisacane cerca slancio, Italiano vuole conferme Pronostico Cagliari-Bologna: Pisacane cerca slancio, Italiano vuole conferme
Pronostico Como-Juventus, al Sinigaglia in campo le specialiste del pareggio Pronostico Como-Juventus, al Sinigaglia in campo le specialiste del pareggio
Quote risultato esatto Roma Inter Quote risultato esatto Roma Inter