Pronostico Cagliari-Bologna: Pisacane cerca slancio, Italiano vuole conferme

Pronostico Cagliari-Bologna molto equilibrato. I padroni di casa cercano il ritorno alla vittoria per dare slancio alla propria classifica e ritrovare fiducia, ma di fronte ci sarà un Bologna in grande forma, sconfitto solo dal Milan in questo avvio di stagione.

Pronostico Cagliari-Bologna quote

Ilnelle ultime tre partite ha raccolto due vittorie e un pareggio, tutte caratterizzate da un esito over 2.5, a testimonianza di una fase offensiva brillante. Sono infatti 8 i gol segnati e 3 quelli subiti dai rossoblù in questo periodo, numeri che confermano l'equilibrio tra solidità e pericolosità sotto porta. Il, invece, dopo le vittorie contro Parma e Lecce, ha rallentato il passo: pesante sconfitta con l'Inter e solo un punto conquistato contro l'Udinese. Un dato curioso riguarda le gare casalinghe: nelle tre disputate finora alla Unipol Domus non ci sono mai state più di due reti complessive. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Cagliari-Bologna: GOAL 1.95

Cagliari Bologna pronostico, i precedenti

Sono 78 i precedenti complessivi tra Cagliari e Bologna in Serie A, con un bilancio piuttosto equilibrato: 28 vittorie per il Bologna, 26 per il Cagliari e 24 pareggi. Tuttavia, gli ultimi anni hanno visto un netto dominio dei rossoblù emiliani, capaci di imporsi in quattro degli ultimi cinque confronti, con un solo pareggio a completare la serie. L'ultimo successo dei sardi risale alla stagione 2023-2024, quando alla Unipol Domus il Cagliari si impose 2-1: all'iniziale vantaggio di Orsolini risposero Petagna e un'autorete di Calafiori.

Pronostico marcatore Cagliari-Bologna

Uno dei possibili protagonisti della sfida potrebbe essere, sempre più leader del Bologna grazie a un avvio di stagione scintillante. Con 3 gol nelle ultime 3 partite di campionato, l'esterno italiano ha già messo a segno 4 centri nelle prime 6 giornate, a cui si aggiunge un gol in Europa League. Contro il Cagliari, Orsolini ha già dimostrato di poter fare la differenza: nelle 15 sfide affrontate in carriera contro i sardi ha realizzato ben 5 reti, confermandosi giocatore in grado di spaccare la partita con giocate decisive e imprevedibili. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Cagliari-Bologna: ORSOLINI SEGNA 2.25

Dove vedere Cagliari-Bologna in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Cagliari-Bologna è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 19 ottobre alle 15:00 all'Unipol Domus Arena di Cagliari. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

