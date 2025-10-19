Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Atalanta Lazio

Domenica alle 18, alla New Balance Arena, Atalanta e Lazio si affronteranno in una sfida ad alta intensità. La Dea, ancora imbattuta in Serie A, vuole proseguire la sua corsa nelle zone alte della classifica, mentre la squadra di Maurizio Sarri è chiamata a trovare continuità di risultati per restare agganciata al treno europeo. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Atalanta-Lazio, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Atalanta-Lazio.

Consiglio TMW risultato esatto Atalanta-Lazio: 1-1
Quote risultato esatto Atalanta Lazio, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Atalanta-Lazio più giocato online. Si tratta della vittoria della Dea per 2-1. Una scelta, quella degli scommettitori, che trova diverse motivazioni. La Lazio, infatti, nonostante qualche exploit, ha mostrato notevoli difficoltà in questo avvio di campionato, faticando a trovare continuità di gioco e risultati. Le assenze pesanti di Castellanos e, con molta probabilità anche di Zaccagni, riducono ulteriormente le opzioni offensive a disposizione di Sarri. Dall'altra parte, l'Atalanta di Juric continua a crescere gara dopo gara, mostrando solidità difensiva, qualità nel palleggio e una condizione fisica in costante miglioramento. Tutti elementi che spiegano perché molti puntino sulla vittoria della Dea, con il 2-1 visto come risultato plausibile in un match che promette equilibrio ma anche spettacolo.

Pronostico risultato esatto Atalanta-Lazio: 2-1
Quote risultato esatto Atalanta-Lazio, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Atalanta-Lazio è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso le quote confermano l'idea di una sfida abbastanza equilibrata, dove difficilmente una delle due squadre riuscirà a dilagare.

Atalanta-Lazio quote risultato esatto: 0-0/1-0/0-1/1-1
