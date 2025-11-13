Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto

Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Sfida al vertice nel Gruppo G: la Polonia ospita l'Olanda in una partita che può decidere la leadership del girone. I padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo per mettere pressione agli Oranje e conquistare la vetta.

Pronostico Polonia-Olanda quote


L'Olanda arriva a Varsavia con un ottimo stato di forma: cinque vittorie e un pareggio nelle sei partite finora disputate le permettono di guidare il Gruppo G con 16 punti. Con 22 gol realizzati e appena 3 subiti, la nazionale di Ronald Koeman ha dimostrato un equilibrio quasi perfetto tra attacco e difesa, con l'unico neo rappresentato dal pareggio casalingo contro la Polonia nella gara d'andata. I padroni di casa, invece, hanno alternato momenti brillanti a passi falsi: la pesante sconfitta contro la Finlandia ha lasciato punti per strada, ma con 13 punti la squadra di Urban può ancora puntare alla vetta del girone. Per raggiungerla servirà una vittoria nello scontro diretto, mentre un pareggio garantirebbe almeno l'accesso ai playoff e manterrebbe viva la corsa verso il Mondiale. E nelle quote Polonia-Olanda, l'esito X è offerto a:

Pronostico Polonia-Olanda: X
vincitu3.90info
snai3.90info
bet3653.90info
admiralbet4.00info
Polonia Olanda pronostico, i precedenti


I precedenti tra Polonia e Olanda raccontano una storia di netta supremazia olandese, ma anche di sfide spesso ricche di emozioni. Le due nazionali si sono affrontate 21 volte: 10 vittorie per gli Oranje, 8 pareggi e appena 3 successi per la Polonia. Nonostante la superiorità storica dell'Olanda, è interessante notare come in 8 delle ultime 10 sfide si sia registrato l'esito GOAL, a testimonianza di gare quasi sempre vivaci e piene di reti. L'incontro più recente, la gara d'andata giocata ad Amsterdam, si è chiuso sull'1-1 grazie ai gol di Dumfries e Cash, mentre per trovare una vittoria polacca bisogna risalire addirittura al 1979.

Pronostico marcatore Polonia-Olanda


Uno dei principali protagonisti della sfida potrebbe essere senza dubbio Robert Lewandowski. Reduce da una straordinaria tripletta nell'ultimo turno di Liga con il Barcellona, l'attaccante polacco arriva carico e determinato per trascinare la sua nazionale verso un risultato che potrebbe essere storico. In questo girone di qualificazione ha già messo a segno 3 reti in 5 partite e domani sera, davanti ai quasi 60mila spettatori dello Stadio Nazionale di Varsavia, proverà a confermare la sua leadership offensiva e a fare la differenza in una gara che vale la vetta. E nelle scommesse Polonia-Olanda, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Polonia-Olanda: LEWANDOWSKI SEGNA
williamhill2.65info
netbet2.75info
eurobet2.70info
starcasino2.65info
Dove vedere Polonia-Olanda in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Polonia-Olanda è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca venerdì 14 novembre alle 20:45 allo Stadio Nazionale di Varsavia. L'incontro sarà trasmesso su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

