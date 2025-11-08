Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi

L'undicesima giornata di campionato si chiude con un autentico big match: Inter-Lazio. Domenica sera a San Siro va in scena una sfida di grande fascino che promette spettacolo ed emozioni.

Pronostico Inter-Lazio quote

L'arriva al big match in grande condizione, forte di tre vittorie consecutive, l'ultima in Champions contro il Kairat Almaty. Dopo lo scivolone di Napoli, la squadra di Chivu ha ritrovato compattezza e fiducia, rilanciandosi nella corsa al titolo. A San Siro il ruolino è quasi perfetto: una sola sconfitta in campionato (contro l'Udinese), poi solo successi, con 15 gol fatti e 4 subiti in cinque gare.

La Lazio, invece, dopo un inizio altalenante, ha ritrovato un discreto ritmo che le ha permesso di riavvicinarsi alla zona Europa. Fuori casa, però, i biancocelesti faticano: 5 punti in 5 trasferte, con appena 3 gol realizzati e 3 subiti. I pareggi contro Atalanta e Pisa hanno dato fiducia, ma per fermare l'Inter servirà un salto di qualità. E nelle quote Inter-Lazio, l'esito 1X è offerto a:

Pronostico Inter-Lazio: 1X 1.08 info 8.00 info 1.07 info 1.07 info

Inter Lazio pronostico, i precedenti

La sfida traè una classica del calcio italiano, con 188 precedenti complessivi: il bilancio sorride ai nerazzurri, avanti con 79 vittorie contro le 48 dei biancocelesti, mentre i pareggi sono 61. A San Siro il divario si fa ancora più netto: in 96 confronti l'Inter ha trionfato 52 volte, con 30 pareggi e soltanto 14 successi della Lazio. Negli ultimi anni il dominio nerazzurro a San Siro è stato evidente:con la Lazio, a cui si aggiungono due pareggi. Pareggi che però sono arrivati nelle ultime due stagioni, segno di un equilibrio ritrovato tra le due squadre nelle sfide più recenti. L'ultimo successo interista in casa risale invece alla stagione 2022-23, quando i nerazzurri si imposero 3-1 grazie alla doppietta di Lautaro Martínez e al gol di Gosens, dopo l'iniziale vantaggio biancoceleste firmato da Felipe Anderson. L'ultima vittoria della Lazio a Milano porta la firma di Sergej Milinković-Savić, autore dell'1-0 a marzo 2019.

I tifosi nerazzurri avranno ancora negli occhi il ricordo amaro dell’ultimo scontro diretto con la Lazio, quel 2-2 firmato da Pedro nel finale che, di fatto, mise fine alla corsa scudetto dell’Inter. Un pareggio beffardo, arrivato a pochi minuti dal termine, che permise al Napoli di restare in vetta alla classifica a una sola giornata dal traguardo, spegnendo i sogni di gloria della squadra di Inzaghi proprio sul più bello.

Pronostico marcatore Inter-Lazio

Tra i protagonisti più attesi del match c'è senza dubbio, tornato finalmente a disposizione dopo sette partite di stop. L'attaccante francese ha riassaporato il campo in Champions contro il Kairat Almaty, giocando uno spezzone di circa venti minuti, ma contro la Lazio è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Durante la sua assenza, Bonny e Pio Esposito hanno risposto con impegno e qualità, ma l'impatto di Thuram nella prima parte di stagione era stato travolgente: 3 gol nelle prime 5 giornate di Serie A e 2 reti nelle prime 3 di Champions raccontano di un giocatore capace di accendere l'attacco nerazzurro con forza, velocità e tecnica. Ora, dopo più di un mese ai box, Thuram è pronto a tornare protagonista, e chissà che non riesca subito a lasciare il segno in una sfida che profuma d'alta classifica. Nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Inter-Lazio: THURAM SEGNA 2.70 info 2.10 info 2.50 info 2.50 info

Dove vedere Inter-Lazio in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 9 novembre alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

