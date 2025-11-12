Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Francia-Ucraina, match point qualificazione per i bleus

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45
di Lorenzo Zoppi

La Francia si prepara a una sfida decisiva nel cammino verso il Mondiale. A Parigi, i bleus affrontano l'Ucraina in una gara che potrebbe chiudere definitivamente i conti nel girone.

Pronostico Francia-Ucraina quote


La Francia arriva al big match in pieno controllo del proprio destino: tre vittorie e un pareggio, maturato nell'ultima sfida contro l'Islanda, valgono ai bleus il primo posto nel gruppo D con 10 punti. Ora l'obiettivo è chiaro: battere l'Ucraina e chiudere definitivamente il discorso qualificazione. Dall'altra parte, gli uomini di Rebrov inseguono un traguardo che manca dal 2006, anno dell'ultima partecipazione ucraina a un Mondiale. Per restare in corsa servirà un'impresa a Parigi, altrimenti la missione sarà difendere il secondo posto dall'assalto dell'Islanda e giocarsi tutto ai playoff. Nelle quote Francia-Ucraina, l'esito NOGOAL è offerto a:

Pronostico Francia-Ucraina: NOGOAL
snai1.45info
williamhill1.50info
eurobet1.45info
netwin1.50info
Francia Ucraina pronostico, i precedenti


I precedenti tra Francia e Ucraina raccontano di una rivalità quasi a senso unico: in 13 confronti, i Bleus hanno conquistato 7 vittorie e 5 pareggi, mentre l'Ucraina è riuscita ad imporsi una sola volta. L'unico successo gialloblù risale al 2013, nel match d'andata dei playoff di qualificazione al Mondiale, quando vinse 2-0 a Kiev prima di subire la rimonta francese con un netto 3-0 al ritorno. L'ultimo incrocio tra le due nazionali invece è la gara d'andata di questo girone, con la Francia che si è imposta per 2-0 grazie alle reti di Olise e Mbappé, confermando ancora una volta la propria superiorità storica.

Pronostico marcatore Francia-Ucraina


Uno dei protagonisti della sfida potrebbe essere Kylian Mbappé, volto simbolo di questa Francia e autentico trascinatore della nazionale di Deschamps. I suoi numeri parlano da soli: 13 gol in 12 partite di campionato, 5 reti in 4 gare di Champions League e un bottino di 3 gol e 2 assist in questo girone di qualificazione. Già a segno nella sfida d'andata contro l'Ucraina, la stella del Real Madrid arriva al match con una motivazione in più: interrompere un insolito digiuno di reti, dopo due partite senza gol tra Champions e Liga - evento mai accaduto da inizio stagione. Davanti al pubblico di Parigi, Mbappé è pronto a riprendersi la scena e spingere la Francia verso la qualificazione mondiale. E nelle scommesse Francia-Ucraina, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Francia-Ucraina: MBAPPE SEGNA
vincitu1.72info
netbet1.65info
starcasino1.72info
bet3651.50info
Dove vedere Francia-Ucraina in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Francia-Ucraina è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca giovedì 13 novembre alle 20:45 al Parco dei Principi di Parigi. L'incontro sarà trasmesso su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

