Pronostico Francia-Ucraina, match point qualificazione per i bleus

La Francia si prepara a una sfida decisiva nel cammino verso il Mondiale. A Parigi, i bleus affrontano l'Ucraina in una gara che potrebbe chiudere definitivamente i conti nel girone.

Pronostico Francia-Ucraina quote

Laarriva al big match in pieno controllo del proprio destino: tre vittorie e un pareggio, maturato nell'ultima sfida contro l'Islanda, valgono aiil primo posto nel gruppo D con 10 punti. Ora l'obiettivo è chiaro: battere l'e chiudere definitivamente il discorso qualificazione. Dall'altra parte, gli uomini di Rebrov inseguono un traguardo che manca dal 2006, anno dell'ultima partecipazione ucraina a un Mondiale. Per restare in corsa servirà un'impresa a Parigi, altrimenti la missione sarà difendere il secondo posto dall'assalto dell'Islanda e giocarsi tutto ai playoff. Nelle, l'esito NOGOAL è offerto a:

Pronostico Francia-Ucraina: NOGOAL 1.45 info 1.50 info 1.45 info 1.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Francia Ucraina pronostico, i precedenti

I precedenti traraccontano di una rivalità quasi a senso unico: in 13 confronti, i Bleus hanno conquistato 7 vittorie e 5 pareggi, mentre l'Ucraina è riuscita ad imporsi una sola volta. L'unico successo gialloblù risale al 2013, nel match d'andata dei playoff di qualificazione al Mondiale, quando vinse 2-0 a Kiev prima di subire la rimonta francese con un netto 3-0 al ritorno. L'ultimo incrocio tra le due nazionali invece è la gara d'andata di questo girone, con la Francia che si è imposta per 2-0 grazie alle reti di Olise e Mbappé, confermando ancora una volta la propria superiorità storica.

Pronostico marcatore Francia-Ucraina

Uno dei protagonisti della sfida potrebbe essere, volto simbolo di questa Francia e autentico trascinatore della nazionale di Deschamps. I suoi numeri parlano da soli: 13 gol in 12 partite di campionato, 5 reti in 4 gare di Champions League e un bottino di 3 gol e 2 assist in questo girone di qualificazione. Già a segno nella sfida d'andata contro l'Ucraina, la stella del Real Madrid arriva al match con una motivazione in più: interrompere un insolito digiuno di reti, dopo due partite senza gol tra Champions e Liga - evento mai accaduto da inizio stagione. Davanti al pubblico di Parigi, Mbappé è pronto a riprendersi la scena e spingere la Francia verso la qualificazione mondiale. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Francia-Ucraina: MBAPPE SEGNA 1.72 info 1.65 info 1.72 info 1.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Francia-Ucraina in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca giovedì 13 novembre alle 20:45 al Parco dei Principi di Parigi. L'incontro sarà trasmesso su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: