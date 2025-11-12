Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Norvegia-Estonia, gli scandinavi vogliono ipotecare la qualificazione

© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 18:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Pronostico Norvegia-Estonia nettamente a favore dei padroni di casa. Gli scandinavi vanno a caccia della qualificazione al Mondiale: in caso di vittoria infatti, la superiore differenza reti permetterebbe loro di rendere praticamente inutile l'ultima sfida contro gli Azzurri.

Pronostico Norvegia-Estonia quote


Girone praticamente perfetto della Norvegia: sei vittorie su sei, 29 gol realizzati e appena 3 subiti. Numeri da grande squadra, che raccontano di una nazionale in crescita costante e ormai consapevole dei propri mezzi. Dall'altra parte, l'Estonia affronta la sua ultima gara nel girone con l'obiettivo di chiudere al meglio il suo percorso: la selezione di Jurgen Henn, può solo ambire a superare quota quattro punti - traguardo che rappresenterebbe un record nei gironi di qualificazione mondiale per il piccolo Paese baltico. Nelle quote Norvegia-Estonia, l'esito OVER 3,5 è offerto a:

Pronostico Norvegia-Estonia: OVER 3,5
starcasino1.40info
vincitu1.37info
netbet1.38info
betflag1.30info
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
starcasinofino al 10 euro, senza deposito con SPIDinfo
vincitufino a 15 euro, col 50% sul primo depositoinfo
netbetfino a 1.000 euro, col 100% sul primo depositoinfo
betflagfino a 5.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
Norvegia Estonia pronostico, i precedenti


Il bilancio dei precedenti sorride nettamente alla Norvegia, che nei confronti diretti con l'Estonia ha collezionato 5 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta in 8 incontri complessivi. La gara più recente risale proprio all'andata di questo girone di qualificazione, quando a Tallinn gli scandinavi si imposero di misura per 0-1 grazie al gol di Haaland seguito da una prestazione solida e cinica. Quella partita è stata anche l'unico confronto ufficiale tra le due nazionali: i sette precedenti, infatti, erano tutti test amichevoli.

Pronostico marcatore Norvegia-Estonia


Tutti i riflettori, inevitabilmente, saranno puntati su Erling Haaland, il trascinatore assoluto di questa Norvegia. I numeri della sua stagione parlano da soli: 14 gol in 11 partite di Premier League, 5 reti in 4 uscite di Champions e addirittura 12 centri in 6 gare con la maglia della nazionale. Un ritmo impressionante che conferma il suo status di bomber implacabile e leader tecnico del gruppo scandinavo. Considerando la sua forma straripante e la fragilità difensiva dell'Estonia, la vera notizia, paradossalmente, sarebbe non vederlo finire ancora una volta sul tabellino dei marcatori. E nelle scommesse Norvegia-Estonia, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Norvegia-Estonia: HAALAND SEGNA
williamhill1.14info
eurobet1.15info
snai1.15info
admiralbet1.15info
Dove vedere Norvegia-Estonia in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Norvegia-Estonia è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca giovedì 13 novembre alle 18:00 all'Ullevaal Stadion di Oslo. L'incontro sarà trasmesso su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

