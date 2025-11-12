Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Moldavia-Italia, azzurri a caccia della sesta vittoria consecutiva

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:46Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Pronostico Moldavia-Italia nettamente a favore degli Azzurri. Nonostante le speranze di qualificazione diretta siano ormai ridotte al minimo, gli Azzurri sanno che ogni punto conta: per restare in scia della Norvegia e tenere viva la corsa al primo posto del girone, il primo passo è ottenere la vittoria contro la Moldavia, fanalino di coda del gruppo.

Pronostico Moldavia-Italia quote


Il quadro della partita racconta due realtà agli antipodi. Da una parte c'è una nazionale in profonda crisi, ultima nel girone con appena un punto raccolto in sette partite. Un magro bottino arrivato solo grazie al pareggio contro l'Estonia nell'ultimo turno, mentre i numeri parlano chiaro: 4 gol fatti e ben 26 subiti. Dopo questa gara, il rischio concreto è quello di chiudere per il terzo ciclo consecutivo le qualificazioni senza neanche una vittoria. Dall'altra parte, la formazione di Gattuso viaggia sulle ali dell'entusiasmo: già certa di un posto ai playoff, ma ancora intenzionata a inseguire il primo posto, gli azzurri arrivano da cinque successi consecutivi impreziositi da 18 reti realizzate e solo 5 incassate. E nelle quote Moldavia-Italia, l'esito OVER 3,5 è offerto a:

Pronostico Moldavia-Italia: OVER 3,5
admiralbet1.80info
netbet1.80info
starcasino1.83info
bet3651.83info
Quote dei bookmaker soggette a variazione.
Moldavia Italia pronostico, i precedenti


La storia dei precedenti tra le due nazionali parla chiaro: sei confronti diretti e altrettante vittorie per gli Azzurri, a testimonianza di un dominio finora incontrastato. Il bilancio complessivo racconta di 17 gol segnati e soltanto 2 incassati, numeri che evidenziano la netta superiorità mostrata finora dall'Italia. Tuttavia, nonostante una tradizione così favorevole, la sfida non va sottovalutata: ogni partita fa storia a sé e la differenza reti potrebbe giocare un ruolo fondamentale.

Pronostico marcatore Moldavia-Italia


Tra i possibili protagonisti della gara spicca Giacomo Raspadori. Con appena un gol realizzato nelle prime nove presenze con l'Atletico Madrid e soli cinque minuti giocati nelle ultime cinque uscite, l'ex Napoli non sta attraversando un momento semplice. Tuttavia, la maglia azzurra sembra avere un effetto diverso su di lui: nelle ultime due apparizioni con la nazionale ha trovato sempre la via del gol e Gattuso sembra intenzionato a concedergli una nuova chance da titolare contro la Moldavia. Chissà che proprio questa partita non possa diventare l'occasione giusta per proseguire il suo momento positivo con la Nazionale e ritrovare slancio anche per la stagione col club. E nelle scommesse Moldavia-Italia, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Moldavia-Italia: RASPADORI SEGNA
williamhill1.88info
betflag1.80info
netwin1.85info
snai1.75info
Dove vedere Moldavia-Italia in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Moldavia-Italia è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca giovedì 13 novembre alle 20:45 allo Stadionul Zimbru di Chișinău. L'incontro sarà trasmesso in chiaro su RAI 1 e in streaming su RaiPlay.

