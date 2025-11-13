Quote risultato esatto Moldavia Italia

Stasera alle 20.45 lo Stadio Zimbru ospita la sfida Moldavia-Italia. L'obiettivo della squadra di Gattuso è quello di continuare a macinare punti e mettere pressione alla Norvegia, in vista dello scontro diretto di domenica. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Moldavia-Italia, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Moldavia-Italia.

Consiglio TMW risultato esatto Moldavia-Italia: 0-4 5.60 info 5.90 info 6.15 info 5.80 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino al 10 euro, senza deposito con SPID info

Quote risultato esatto Moldavia Italia, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta della vittoria degli Azzurri per 0-3, un esito che rispecchia la ritrovata solidità e incisività della nazionale. Con Gattuso in panchina, l'Italia sembra aver cambiato marcia: nelle ultime quattro partite ha messo a segno ben 16 gol, mostrando finalmente quella capacità realizzativa che era mancata nelle prime uscite con Spalletti.

Pronostico risultato esatto Moldavia-Italia: 0-3 5.25 info 5.00 info 5.25 info 5.25 info

Quote risultato esatto Moldavia-Italia, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara in cui l'Italia dovrebbe farla da padrona, sfruttando il netto divario tecnico e tattico con i suoi avversari.

Moldavia-Italia quote risultato esatto: 0-2/0-3/0-4 1.91 info 1.90 info 1.91 info 1.91 info

