Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quote risultato esatto Moldavia Italia

Quote risultato esatto Moldavia ItaliaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Stasera alle 20.45 lo Stadio Zimbru ospita la sfida Moldavia-Italia. L'obiettivo della squadra di Gattuso è quello di continuare a macinare punti e mettere pressione alla Norvegia, in vista dello scontro diretto di domenica. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Moldavia-Italia, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Moldavia-Italia.

Consiglio TMW risultato esatto Moldavia-Italia: 0-4
williamhill5.60info
eurobet5.90info
netbet6.15info
starcasino5.80info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
williamhillfino a 255 euro, con 5€ alla verificainfo
eurobetfino a 1.037 euro, col 100% della prima ricaricainfo
netbetfino a 1.000 euro, col 100% sul primo depositoinfo
starcasinofino al 10 euro, senza deposito con SPIDinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Moldavia Italia, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Moldavia-Italia più giocato online. Si tratta della vittoria degli Azzurri per 0-3, un esito che rispecchia la ritrovata solidità e incisività della nazionale. Con Gattuso in panchina, l'Italia sembra aver cambiato marcia: nelle ultime quattro partite ha messo a segno ben 16 gol, mostrando finalmente quella capacità realizzativa che era mancata nelle prime uscite con Spalletti.

Pronostico risultato esatto Moldavia-Italia: 0-3
betflag5.25info
vincitu5.00info
netwin5.25info
admiralbet5.25info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Moldavia-Italia, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Moldavia-Italia è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara in cui l'Italia dovrebbe farla da padrona, sfruttando il netto divario tecnico e tattico con i suoi avversari.

Moldavia-Italia quote risultato esatto: 0-2/0-3/0-4
sisal1.91info
bwin1.90info
marathonbet1.91info
starvegas1.91info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Norvegia a un passo dal Mondiale. Haaland trascinatore, i suoi numeri sono pazzeschi... Norvegia a un passo dal Mondiale. Haaland trascinatore, i suoi numeri sono pazzeschi
Benarrivo: "Pasadena dolore troppo grande. Quella giornata è come un film horror"... Benarrivo: "Pasadena dolore troppo grande. Quella giornata è come un film horror"
Italia Under 19 inarrestabile: goleada alla Moldavia, ora testa alla Bosnia Italia Under 19 inarrestabile: goleada alla Moldavia, ora testa alla Bosnia
Altre notizie Pronostici
Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Pronostico Moldavia-Italia, azzurri a caccia della sesta vittoria consecutiva Pronostico Moldavia-Italia, azzurri a caccia della sesta vittoria consecutiva
Pronostico Francia-Ucraina, match point qualificazione per i bleus Pronostico Francia-Ucraina, match point qualificazione per i bleus
Pronostico Norvegia-Estonia, gli scandinavi vogliono ipotecare la qualificazione Pronostico Norvegia-Estonia, gli scandinavi vogliono ipotecare la qualificazione
Quote risultato esatto Inter Lazio Quote risultato esatto Inter Lazio
Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi... Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa... Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Pronostico Bologna-Napoli: Conte vuole difendere la vetta, ma al Dall'Ara non sarà... Pronostico Bologna-Napoli: Conte vuole difendere la vetta, ma al Dall'Ara non sarà semplice