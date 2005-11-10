Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo

Orfano di Cristiano Ronaldo, il Portogallo ha risposto nel migliore dei modi, imponendosi con autorità sul campo della Danimarca. Ora, nell'ultimo appuntamento di questa pausa per le Nazionali, i lusitani tornano davanti al proprio pubblico per sfidare la Norvegia, in una gara che potrebbe già rivelarsi decisiva ai fini della qualificazione.

Pronostico Portogallo-Norvegia quote

Il Portogallo viaggia a punteggio pieno dopo le prime tre partite: 9 punti conquistati, con 7 gol segnati e appena 3 subiti. Un rendimento che permette ai lusitani di guardare tutti dall'alto della classifica con un buon margine sulle inseguitrici. Le scelte di formazione di Jorge Jesus stanno dando ragione al commissario tecnico, ma ora l'obiettivo è chiudere nel migliore dei modi questa pausa per le Nazionali e compiere un altro passo importante verso la qualificazione.

Partenza convincente anche per la Norvegia, capace di superare la Danimarca nella gara d'esordio, prima però di rallentare nelle successive due uscite. Sono infatti arrivate due sconfitte consecutive, accompagnate da un bilancio di 2 gol segnati e 4 incassati. I gol di Haaland (3 in tre partite) non sono bastati a evitare il doppio passo falso e ora serve una svolta immediata. Un risultato positivo contro il Portogallo, tuttavia, potrebbe riaprire completamente i giochi e rimettere in discussione gli equilibri del girone.

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Portogallo Norvegia, i precedenti

Sono 12 i precedenti tra Portogallo e Norvegia, con un bilancio nettamente favorevole ai lusitani: 9 vittorie del Portogallo, 2 pareggi e una sola affermazione norvegese.

Il trend è confermato anche dalla storia più recente: il Portogallo ha infatti vinto le ultime tre sfide consecutive, realizzando 6 gol e incassandone appena uno. L'ultimo confronto diretto risale a soli sei giorni fa, quando i lusitani si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Joao Felix e Goncalo Ramos. Per la Norvegia è andato ancora una volta a segno il solito Erling Haaland.

L'unico successo norvegese risale invece al 2010, nelle qualificazioni agli Europei. In quell'occasione fu sufficiente l'1-0 firmato da Erik Huseklepp per interrompere il dominio portoghese, un risultato che a distanza di 16 anni resta l'unica vittoria della Norvegia nei confronti diretti.

Pronostico marcatore Portogallo-Norvegia

Tra i possibili protagonisti della sfida Portogallo-Norvegia potrebbe esserci Goncalo Ramos. L'attaccante del Milan sembra essersi definitivamente sbloccato in questa pausa per le Nazionali.

Complice anche l'esclusione di Cristiano Ronaldo, che gli ha di fatto aperto spazio nel reparto offensivo, Ramos è stato schierato due volte dal primo minuto, rispondendo con 2 gol e 1 assist. Un rendimento importante che testimonia la sua crescita e che potrebbe averlo definitivamente lanciato verso un ruolo da protagonista nell'attacco portoghese.

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Dove vedere Portogallo-Norvegia in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Portogallo-Norvegia è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 4 ottobre alle 20:45 all'Estádio do Dragão di Porto, in Portogallo. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati, in streaming tramite l'app Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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