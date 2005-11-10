Pronostico Spagna-Inghilterra, è sfida per il primo posto

L'ultima giornata di Nations League propone una sfida di grande prestigio: Spagna-Inghilterra. Le due Nazionali, già certe della qualificazione, si contenderanno il primo posto nel Gruppo A3 nel big match in programma domenica sera allo Stadio Metropolitano di Madrid.

Pronostico Spagna-Inghilterra quote

La Spagna vuole chiudere il girone a punteggio pieno, forte di un percorso fin qui impeccabile: 5 vittorie in altrettante partite, con 14 gol realizzati e appena 5 subiti. Numeri che confermano ancora una volta la Roja tra le Nazionali più attrezzate al mondo. Dall'altra parte ci sarà un'Inghilterra che insegue il primo posto con 12 punti, frutto di 4 vittorie e una sola sconfitta, arrivata proprio contro gli spagnoli nella gara d'andata. I numeri dei Tre Leoni sono altrettanto significativi: 16 reti segnate e appena 4 incassate. Un rendimento che conferma le ambizioni della squadra di Tuchel, pronta a giocarsi le proprie chance fino all'ultimo per conquistare la vetta del girone.

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Spagna Inghilterra, i precedenti

Sono 29 i precedenti tra Spagna e Inghilterra, con un bilancio piuttosto equilibrato: 14 vittorie inglesi, 12 della Roja e 3 pareggi. Negli ultimi anni, tuttavia, il trend ha preso una direzione ben precisa: la Roja ha conquistato 7 successi negli ultimi 10 incroci, compreso quello dell'andata, quando si è imposta per 3-2 grazie alle reti di Yamal, Baena e Oyarzabal.

Per ritrovare l'ultima affermazione inglese, sempre in Nations League, bisogna tornare al 2018. Anche in quell'occasione il risultato fu di 3-2, con Sterling, autore di una doppietta, e Rashford decisivi per il successo dei Tre Leoni.

Pronostico marcatore Spagna-Inghilterra

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Spagna e Inghilterra potrebbe esserci Harry Kane. Il fresco Pallone d'Oro non ha perso il vizio del gol, soprattutto con la maglia della Nazionale: nelle prime cinque gare di Nations League ha già messo a segno ben 7 reti.

L'attaccante inglese era andato a segno anche nella sfida d'andata contro la Roja, ma aveva fallito un calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare l'esito della partita. Un episodio che aggiunge ulteriore motivazione alla sua voglia di riscatto: a Madrid, Kane cercherà di trascinare i Tre Leoni verso una vittoria che potrebbe valere il primo posto nel girone. E nelle quote Spagna-Inghilterra, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Spagna-Inghilterra in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Spagna-Inghilterra è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 14 novembre alle 20:45 allo Stadio Metropolitano di Madrid. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.

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