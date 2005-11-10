Nella terza giornata di Nations League, gli Azzurri fanno tappa a Parigi per affrontare la Francia, capolista del girone. Appuntamento questa sera alle 20:45, con i Bleus che puntano a mettere una seria ipoteca sulla qualificazione e l'Italia chiamata a conquistare una vittoria che riaprirebbe completamente i giochi nel raggruppamento.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Francia-Italia, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Francia-Italia.

Consiglio TMW risultato esatto Francia-Italia: 1-1 9.25 info 10.00 info 9.25 info 10.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Francia-Italia, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Francia-Italia più giocato online: si tratta della vittoria dei padroni di casa per 3-1.

Nonostante l'Italia abbia dimostrato di aver cambiato marcia nell'ultima sfida, la fiducia degli scommettitori resta dunque forte nei confronti della squadra di Zidane.

A pesare sulla scelta del risultato esatto più giocato sono probabilmente anche i precedenti: la Francia ha infatti vinto con il punteggio di 3-1 gli ultimi tre confronti disputati contro gli Azzurri. Un dato tutt'altro che trascurabile, che contribuisce a spingere gli appassionati verso lo stesso esito anche per la sfida di questa sera.

Pronostico risultato esatto Francia-Italia: 3-1 10.00 info 10.00 info 10.00 info 10.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Francia-Italia, il multi-esito

Nell'analisi delle quote risultato esatto Francia-Italia è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo.

In questo caso, potendo includere diversi scenari all'interno dello stesso cluster, il più giocato è quello più aperto, che contempla sia una vittoria dell'Italia sia un successo del Belgio, oltre al pareggio. L'unica costante è rappresentata dai gol: gli scommettitori si aspettano infatti una gara accesa, caratterizzata da diverse occasioni da rete e da un possibile equilibrio destinato a rimanere incerto fino al fischio finale.

Francia-Italia quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 3.11 info 3.05 info 3.20 info 3.10 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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