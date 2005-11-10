Quote risultato esatto Francia-Italia
Lorenzo Zoppi
Nella terza giornata di Nations League, gli Azzurri fanno tappa a Parigi per affrontare la Francia, capolista del girone. Appuntamento questa sera alle 20:45, con i Bleus che puntano a mettere una seria ipoteca sulla qualificazione e l'Italia chiamata a conquistare una vittoria che riaprirebbe completamente i giochi nel raggruppamento.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Francia-Italia, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Francia-Italia.
|9.25
|info
|10.00
|info
|9.25
|info
|10.00
|info
|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
|info
|fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito
|info
|fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito
|info
|fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito
|info
Quote risultato esatto Francia-Italia, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Francia-Italia più giocato online: si tratta della vittoria dei padroni di casa per 3-1.
Nonostante l'Italia abbia dimostrato di aver cambiato marcia nell'ultima sfida, la fiducia degli scommettitori resta dunque forte nei confronti della squadra di Zidane.
A pesare sulla scelta del risultato esatto più giocato sono probabilmente anche i precedenti: la Francia ha infatti vinto con il punteggio di 3-1 gli ultimi tre confronti disputati contro gli Azzurri. Un dato tutt'altro che trascurabile, che contribuisce a spingere gli appassionati verso lo stesso esito anche per la sfida di questa sera.
|10.00
|info
|10.00
|info
|10.00
|info
|10.00
|info
Quote risultato esatto Francia-Italia, il multi-esito
Nell'analisi delle quote risultato esatto Francia-Italia è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo.
In questo caso, potendo includere diversi scenari all'interno dello stesso cluster, il più giocato è quello più aperto, che contempla sia una vittoria dell'Italia sia un successo del Belgio, oltre al pareggio. L'unica costante è rappresentata dai gol: gli scommettitori si aspettano infatti una gara accesa, caratterizzata da diverse occasioni da rete e da un possibile equilibrio destinato a rimanere incerto fino al fischio finale.
|3.11
|info
|3.05
|info
|3.20
|info
|3.10
|info
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online