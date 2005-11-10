La pausa Nazionali è ormai arrivata al suo ultimo appuntamento e per l'Italia è tempo di tornare in campo. Gli Azzurri sfidano la Turchia in una gara importante per il percorso di qualificazione, con l'obiettivo di dare continuità ai risultati ottenuti nelle precedenti uscite. Appuntamento stasera alle 20:45 allo Stadio Dall'Ara di Bologna.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Italia-Turchia, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Italia-Turchia.

Consiglio TMW risultato esatto Italia-Turchia: 2-0 7.85 info 7.80 info 7.90 info 7.80 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Italia-Turchia, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Italia-Turchia più giocato online: si tratta della vittoria degli Azzurri per 2-1.

Gli scommettitori sembrano dunque mantenere la fiducia nell'Italia, senza però aspettarsi una partita altrettanto semplice come quella dell'andata. Dopo il netto 4-1 incassato pochi giorni fa, la Turchia arriva a Bologna con voglia di riscatto e l'obiettivo di mettere in difficoltà gli Azzurri. Proprio per questo, guardando il risultato più giocato, emerge anche l'ipotesi di una rete dei turchi, che potrebbero riuscire a trovare il gol pur restando l'Italia la squadra indicata per la vittoria.

Pronostico risultato esatto Italia-Turchia: 2-1 8.75 info 8.50 info 8.00 info 8.55 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Italia-Turchia, il multi-esito

Nell'analisi delle quote risultato esatto Italia-Turchia è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo.

Anche in questo caso, l'Italia resta nettamente favorita. La possibilità di includere diversi scenari all'interno dello stesso cluster consente agli scommettitori di coprire più sviluppi della partita: da una vittoria degli Azzurri con la porta inviolata fino a un successo in una gara in cui la Turchia riesca comunque a trovare la via del gol. C'è però un elemento che accomuna gli esiti scelti: il successo dell'Italia, indicato come costante nelle combinazioni preferite dagli scommettitori.

Italia-Turchia quote risultato esatto: 1-0/2-0/2-1 2.70 info 2.76 info 2.65 info 2.77 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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