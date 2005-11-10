Dopo la sosta, sabato 10 ottobre riparte la Serie A. Alle 20:45, al Maradona, il Napoli ospiterà il Frosinone di Alvini, protagonista di un ottimo avvio di campionato e attualmente avanti in classifica con 10 punti. Un appuntamento da non fallire per gli uomini di Allegri, che non possono permettersi ulteriori passi falsi.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Napoli-Frosinone, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Napoli-Frosinone.

Consiglio TMW risultato esatto Napoli-Frosinone: 1-0 10.26 info 9.40 info 9.80 info 10.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Napoli-Frosinone, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Napoli-Frosinone più giocato online: si tratta della vittoria degli azzurri per 2-1.

Un risultato che testimonia la fiducia degli scommettitori nel Napoli, nonostante un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. Gli azzurri hanno raccolto appena 7 punti nelle prime 5 giornate, realizzando 7 gol e incassandone ben 6, ma continuano a essere considerati favoriti in vista della sfida del Maradona. La sensazione è che, alla lunga, la squadra di Allegri possa riuscire a spuntarla, facendo valere la maggiore esperienza e solidità.

Pronostico risultato esatto Napoli-Frosinone: 2-1 8.35 info 8.10 info 8.50 info 8.10 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Napoli-Frosinone, il multi-esito

Nell'analisi delle quote risultato esatto Napoli-Frosinone è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo.

Anche in questo caso il Napoli resta la squadra favorita, ma la possibilità di inserire più risultati nella stessa giocata permette agli scommettitori di prendere in considerazione anche scenari più equilibrati. Tra le combinazioni selezionate trovano infatti spazio alcune ipotesi in cui il Frosinone riesce a mettere in difficoltà gli azzurri e a resistere fino al pareggio finale, ampliando così le possibilità rispetto alla sola vittoria del Napoli.

Napoli-Frosinone quote risultato esatto: 1-1/2-1 4.40 info 4.40 info 4.68 info 4.40 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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