Quote calciomercato Carnesecchi Inter, sarà lui il dopo-Sommer?

L'Inter si prepara a una rifondazione profonda in vista della prossima estate. In scadenza di contratto ci sono Sommer, Acerbi, Darmian e de Vrij, e per nessuno dei quattro è prevista un'offerta di rinnovo, salvo prestazioni straordinarie nelle prossime settimane. Una delle priorità sarà dunque trovare un portiere in grado di assumere il ruolo di titolare, e tra i nomi più ricorrenti spicca quello di Marco Carnesecchi.

Il classe 2000 dell'Atalanta non ha ancora una valutazione ufficiale (si parla di una cifra intorno ai 40 milioni di euro), ma nel valzer dei portieri che potrebbe prendere forma nelle prossime settimane, sarà senza dubbio protagonista. Non a caso, i bookmaker hanno già pubblicato le prime quote trasferimento Carnesecchi all'Inter.

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Calciomercato Carnesecchi, le ultime notizie

Con 15 clean sheet in 42 partite stagionali, Marco Carnesecchi sta vivendo una stagione di altissimo livello con la maglia dell'Atalanta. Il giovane portiere classe 2000 ha attirato l'attenzione di diverse big italiane ed europee grazie alle sue prestazioni costanti e di qualità. Tuttavia, la società bergamasca non sembra disposta a trattare davanti a offerte considerate fuori mercato. Al termine dei playoff, i dirigenti riprenderanno in mano la questione, avviando un dialogo diretto con l'entourage del portiere per discutere un prolungamento contrattuale con adeguamento economico, in linea con l'attuale contratto in scadenza nel 2028.

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