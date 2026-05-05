Quote calciomercato Inter Solet, la pista nerazzurra resta viva

In attesa di capire se l'interesse del Barcellona per Bastoni si trasformerà in una trattativa concreta, l'Inter ha già iniziato a muoversi per rinforzare il reparto difensivo. Tra i profili monitorati c'è quello di Oumar Solet, difensore dell'Udinese.

I contatti risultano ben avviati e non è un mistero che i nerazzurri siano già stati vicini al classe 2000 nell'ultima sessione di mercato. Nel frattempo, i bookmaker hanno iniziato a proporre le prime quote su un possibile trasferimento di Solet all'Inter, segnale di come il club potrebbe tornare presto alla carica.

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Calciomercato Solet, le ultime notizie

"Futuro in un grande club? Non lo so, ovviamente voglio fare uno step avanti, però adesso penso partita dopo partita per migliorare". Con queste parole, qualche settimana fa, Oumar Solet ha parlato del proprio futuro, sottolineando il suo impegno con l'Udinese ma senza nascondere la volontà di compiere un salto di qualità nella sua carriera.

Tra i migliori interpreti della stagione bianconera, Solet appare destinato a lasciare l'Udinese al termine di questa stagione, con diversi club interessati al suo profilo sia in Serie A che all'estero. I friulani, dal canto loro, valutano il giocatore non meno di 30 milioni di euro. L'Inter resta alla finestra in attesa di definire le prossime mosse per il reparto difensivo, ma potrebbe essere arrivato il momento giusto per vedere il difensore francese in maglia nerazzurra.

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