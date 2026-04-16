Quote calciomercato Manu Koné Inter, cresce la fiducia

In casa Inter si avvicina una sessione estiva che si preannuncia decisiva per ridisegnare la rosa di Cristian Chivu. La dirigenza nerazzurra si è già messa in moto, cercando - tra i vari obiettivi - di aumentare la fisicità a centrocampo. E in quest'ottica, resta in primo piano il nome di Manu Koné, ritenuto il profilo ideale per garantire equilibrio e intensità alla mediana.

L'interesse non è passato inosservato nemmeno agli operatori di mercato: i bookmaker, infatti, hanno già iniziato a proporre le prime quote trasferimento Koné all'Inter, segnale di come la pista sia tutt'altro che fredda.

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Calciomercato Koné, le ultime notizie

era già stato uno dei principali obiettivi dell'Inter nella scorsa estate, ma l'operazione non si concretizzò a causa della chiusura della Roma, che preferì non privarsi del centrocampista. Lo scenario, però, potrebbe cambiare nei prossimi mesi. In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, il club giallorosso potrebbe trovarsi nella necessità di fare alcune valutazioni diverse, anche alla luce dei vincoli imposti dal Settlement Agreement con l'UEFA.

L'Inter osserva con attenzione, pronta a inserirsi qualora si aprissero spiragli, pur consapevole che la trattativa non sarebbe semplice. La Roma, infatti, continua a fare muro e valuta il giocatore non meno di 40 milioni, cifra che rappresenta il punto di partenza per qualsiasi eventuale negoziazione.

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