Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Juventus riparte dal vertice: mercato, strategie e obiettivi per il futuro

La Juventus riparte dal vertice: mercato, strategie e obiettivi per il futuroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
autore
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A

La giornata di venerdì era stata particolarmente significativa per la Juventus, impegnata tra il ricordo della tragedia dell’Heysel e la pianificazione del futuro del club. La società aveva commemorato le vittime di quella drammatica vicenda, rinnovando la memoria di un evento ancora molto sentito dall’ambiente bianconero. Nello stesso tempo, la dirigenza aveva avviato una serie di confronti per definire le strategie delle prossime stagioni. Tra i protagonisti degli incontri c’era stato anche Luciano Spalletti, che aveva dialogato con la proprietà e i vertici societari. Durante il confronto, John Elkann aveva confermato la fiducia nel progetto tecnico, ribadendo la volontà di costruire una squadra competitiva. Intanto Giorgio Chiellini si era recato a Budapest per la finale di Champions League, occasione utile anche per coltivare rapporti istituzionali con il calcio europeo. Nella capitale ungherese, ieri, era arrivato anche l’amministratore delegato Damien Comolli. Il dirigente francese aveva incontrato Arsène Wenger, con cui mantiene da tempo un solido rapporto professionale e personale. La presenza di numerosi protagonisti del calcio internazionale aveva favorito confronti e contatti strategici. La Juventus aveva quindi continuato a lavorare sia sulla programmazione sportiva sia sul consolidamento delle proprie relazioni internazionali.

Spalletti detta le linee guida.
La Juventus, venerdì, si è seduta attorno a un tavolo con tutte le sue componenti per tracciare quello che sarà il programma per il futuro. Alla riunione ha preso parte John Elkann, che ha dettato le direttive e ha ascoltato anche le richieste di Luciano Spalletti. La proprietà ha ribadito la fiducia nell'allenatore ma anche nel management, sottolineando che servirà unità d'intenti per il bene della Juventus. Spalletti è stato chiaro nel chiedere 5-6 giocatori in grado di rinforzare la rosa. Gli stessi concetti l'allenatore li aveva già espressi prima di firmare il rinnovo, ma è stato necessario ribadirli alla presenza di John Elkann e dei dirigenti. La dirigenza dovrà seguire le linee guida del tecnico, che vuole essere costantemente informato sulle operazioni di mercato. Anche perché Spalletti è rimasto deluso dalla mancata chiusura per Alisson. Nei giorni scorsi, l'allenatore era stato informato del fatto che il portiere brasiliano sarebbe arrivato a Torino. Invece le cose non sono andate così e il tecnico non ha gradito quanto accaduto nella trattativa per Alisson. Anche Elkann non sembra aver apprezzato la gestione di questa situazione e ora auspica che episodi simili non si ripetano più. Perciò la proprietà ha confermato la fiducia a tutti, ma seguirà con attenzione quanto accadrà e i dirigenti sanno che non potranno più permettersi errori se vorranno restare alla Juventus.

La Juventus conferma Padoin. 
La Juventus ha scelto di proseguire il rapporto con Simone Padoin, confermandolo alla guida dell’Under 20 anche per la prossima stagione. L’ex giocatore bianconero continuerà quindi il lavoro iniziato nel settore giovanile un anno fa. La società ha apprezzato il percorso svolto nonostante le difficoltà affrontate durante l’annata. Padoin ha infatti lavorato con un gruppo mediamente più giovane rispetto a molte rivali del campionato Primavera. L’inesperienza della rosa ha rappresentato una sfida importante per tutto il campionato. Nonostante ciò, l’allenatore è riuscito a favorire la crescita tecnica e personale dei ragazzi. La squadra ha mostrato progressi costanti e ha saputo confrontarsi con avversari più maturi e competitivi. Nel torneo Primavera, però, i bianconeri non sono riusciti a raggiungere i playoff. Per gran parte della stagione la qualificazione era rimasta un traguardo concreto. Alcuni risultati negativi nel finale hanno però compromesso l’obiettivo. Resta anche il rammarico per la finale di Coppa Italia Primavera. La Juventus è stata sconfitta dall’Atalanta soltanto dopo i calci di rigore. La squadra aveva infatti condotto la gara per lunghi tratti prima dell’epilogo sfavorevole.Malgrado la delusione, il percorso nella competizione ha evidenziato le qualità di numerosi giovani talenti. La conferma di Padoin testimonia la volontà del club di dare continuità al progetto e di continuare a investire sulla crescita dei propri ragazzi.

Articoli correlati
Spalletti dice addio alla Juventus e firma con il Genoa. Ma non è Luciano Spalletti dice addio alla Juventus e firma con il Genoa. Ma non è Luciano
Scontro Milan-Allegri: contestate le modalità dell'esonero. E c'è anche il tema buonuscita... Scontro Milan-Allegri: contestate le modalità dell'esonero. E c'è anche il tema buonuscita
Juve, tarda la chiusura dell'affare Bernardo Silva-Barcellona. Ma piomba l'Atletico... Juve, tarda la chiusura dell'affare Bernardo Silva-Barcellona. Ma piomba l'Atletico Madrid
Altre notizie Serie A
Scontro Milan-Allegri: contestate le modalità dell'esonero. E c'è anche il tema buonuscita... Scontro Milan-Allegri: contestate le modalità dell'esonero. E c'è anche il tema buonuscita
Inter, a volte ritornano. Zanetti: "Mastantuono gran giocatore, ha l'età dalla sua... Inter, a volte ritornano. Zanetti: "Mastantuono gran giocatore, ha l'età dalla sua parte"
Fabregas punge Allegri: "Con il Milan ho sbagliato, non serve che me lo facciano... Fabregas punge Allegri: "Con il Milan ho sbagliato, non serve che me lo facciano notare"
Osimhen e l'annuncio bomba del ct della Nigeria: "Non l'ho convocato per questioni... Osimhen e l'annuncio bomba del ct della Nigeria: "Non l'ho convocato per questioni di mercato"
Juve, tarda la chiusura dell'affare Bernardo Silva-Barcellona. Ma piomba l'Atletico... Juve, tarda la chiusura dell'affare Bernardo Silva-Barcellona. Ma piomba l'Atletico Madrid
Napoli, Meret in uscita. Su di lui gli occhi di Spalletti, ma Maldini può portarlo... Napoli, Meret in uscita. Su di lui gli occhi di Spalletti, ma Maldini può portarlo al Fenerbahce
Fiorentina, rebus in porta: l'addio di De Gea non è da scartare, per sostituirlo... Fiorentina, rebus in porta: l'addio di De Gea non è da scartare, per sostituirlo c'è anche Mandas
Monza, tutta l'ambizione della presidente Crampsie: "Vogliamo andare in Champions... Monza, tutta l'ambizione della presidente Crampsie: "Vogliamo andare in Champions in 4-5 anni"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri al Napoli una scelta poco coraggiosa di DeLa. Spalletti accetterà di restare con il fantasma di Conte sulle spalle? Mai ridarei la Nazionale a Mancini
Primo piano
Immagine top news n.0 Scontro Milan-Allegri: contestate le modalità dell'esonero. E c'è anche il tema buonuscita
Immagine top news n.1 Ederson lascia l'Atalanta per il Manchester United, ci siamo. Le cifre del trasferimento
Immagine top news n.2 Pulisic: "Milan, non cerco di dare colpe. Potevo fare molto meglio, ma tengo la testa alta"
Immagine top news n.3 Inter, pronti i rinnovi di Ausilio e Baccin: i due dirigenti vicini alla firma fino al 2029
Immagine top news n.4 Il PSG vince di nuovo la Champions: l'albo d'oro. E in Supercoppa sfiderà l'Aston Villa
Immagine top news n.5 Luis Enrique trionfa, Arteta recrimina sui rigori: la Champions League rimane al PSG
Immagine top news n.6 Leao apre all'addio al Milan: "Penso di aver dato tutto, sono pronto per una nuova sfida"
Immagine top news n.7 PSG-Arsenal 1-1 (5-4 dcr), le pagelle: che assi Kvara e Dembele. Gabriel azzoppa Arteta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come può giocare la Lazio con Gattuso e cosa serve sul mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi sono i gioielli che potrebbero lasciare l'Udinese in estate
Immagine news podcast n.2 I big blindati, i sacrifici sul bilancio e gli obiettivi: cosa farà la Roma in estate
Immagine news podcast n.3 Allegri-Napoli, com'è andata davvero e i retroscena su Italiano: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 "Non sarà rivoluzione". Ecco quali saranno le prime mosse mercato dell'Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Allegri, ma meritava davvero la panchina del Napoli? Il parere degli opinionisti di TMW
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan, Massimo Orlando: "Italiano lo vedo pronto per questa sfida"
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, Braglia: "Allegri non si è modernizzato ma lo vedi adatto a quel club"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Scontro Milan-Allegri: contestate le modalità dell'esonero. E c'è anche il tema buonuscita
Immagine news Serie A n.2 Inter, a volte ritornano. Zanetti: "Mastantuono gran giocatore, ha l'età dalla sua parte"
Immagine news Serie A n.3 Fabregas punge Allegri: "Con il Milan ho sbagliato, non serve che me lo facciano notare"
Immagine news Serie A n.4 Osimhen e l'annuncio bomba del ct della Nigeria: "Non l'ho convocato per questioni di mercato"
Immagine news Serie A n.5 Juve, tarda la chiusura dell'affare Bernardo Silva-Barcellona. Ma piomba l'Atletico Madrid
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Meret in uscita. Su di lui gli occhi di Spalletti, ma Maldini può portarlo al Fenerbahce
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, spunta Hemmersam per il ds: il danese del Vejle in pole
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Corsi compie 35 anni da presidente: "Non basterebbe un libro per raccontare"
Immagine news Serie B n.3 Entella, Gozzi: "Passione e tenacia hanno caratterizzato questo campionato"
Immagine news Serie B n.4 L'Entella si rifà il look, ecco il nuovo logo: "Non una rottura col passato ma un passo avanti"
Immagine news Serie B n.5 Andrea Mancini saluta la Samp: "Avrei voluto restare per costruire qualcosa di duraturo"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, la settimana degli addii: Invernizzi e Mancini salutano, chi sarà il nuovo ds?
Serie C
Immagine news Serie C n.1 "De Laurentiis vattene", il messaggio dei tifosi del Bari sulla Gazzetta del Mezzogiorno
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia-Ascoli, la finale: Corini: "Una sconfitta per tutti giocare senza tifosi ospiti"
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Mandorlini: "Sogno la Serie A. Vorrei fare un percorso come Monza o Como"
Immagine news Serie C n.4 Delio Rossi e il ritorno a Foggia: "L'ho fatto per restituire qualcosa a una città che mi ha dato tanto"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, cessione in stallo: l'iscrizione al campionato è il nodo della trattativa
Immagine news Serie C n.6 Team Altamura, Memushaj nuovo allenatore: firma attesa nei prossimi giorni
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Arsenal
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico PSG-Arsenal, tutto in una notte: chi vincerà la Champions League?
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Rayo Vallecano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli giura amore alla Juventus: "È e sarà sempre il mio primo grande amore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin: “Vogliamo il Mondiale. Qui alleno nel posto più bello del mondo”
Immagine news Calcio femminile n.3 La panchina della Juve potrebbe parlare spagnolo: contatti con Tomé per il dopo Canzi
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, le date della stagione 26/27: via a fine settembre. Confermata la Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.5 La Ternana riparte dalle certezze: Schroffenegger ha firmato un triennale con le umbre
Immagine news Calcio femminile n.6 Un poker di titoli per dire addio. Dopo Putellas altre tre stelle diranno addio al Barcellona
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Diego Maradona e quell'intervista che non è mai andata in onda Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa ricorderemo della (drammatica) stagione 2025/26 del calcio italiano?