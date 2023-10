Adani: "Lukaku meno colpevole di tutti. Condizionato non dai fischi ma dal gioco della Roma"

Nel corso della Bobo TV, Daniele Adani ha commentato il match di San Siro soffermandosi sulla prestazione di Romelu Lukaku: "Il meno colpevole di tutti è Lukaku, i fischi non lo condizionavano ma quel gioco. Come fai ad incidere in una partita se non fai calcio? Non credo a quel piano gara della Roma. L'Inter ha perso punti con Sassuolo e Bologna che non sono superiori alla Roma, queste hanno recuperato lo svantaggio facendo gioco ma se non provi non puoi giocare a calcio

Non è stata una partita di calcio, si fa fatica a cominciare un'analisi perché una ha provato a fare di tutto per vincere l'altra invece ha provato a fare di tutto a non ottenere qualcosa. Un conto è stare basso, un conto e stare basso davanti alla propria area di rigore".