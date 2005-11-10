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Fortini è già a Torino da stamani per le visite. I dettagli dell'acquisto dalla Fiorentina

Fortini è già a Torino da stamani per le visite. I dettagli dell'acquisto dalla Fiorentina TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 11:37Serie A

Come vi abbiamo raccontato già da ieri, il Torino ha sorpassato una volta per tutte l'Hull City e si appresta a mettere le mani su Niccolò Fortini (20 anni), esterno a tutta fascia classe 2006 capace di giocare su entrambe le corsie e attualmente in uscita dalla rosa dei toscani.

L'accordo tra le due società

Il DS Petrachi nelle scorse ore ha raggiunto l'accordo con il suo omologo in viola Paratici, per quello che sarà un acquisto a base prestito. Il Torino verserà 500mila euro nelle casse della Fiorentina per l'onere del trasferimento a titolo temporaneo, con la possibilità di tramutare l'acquisto in definitivo versando altri 9,5 milioni di euro, fissati come quota per il diritto di riscatto in favore dei granata.

Il giocatore è già in Piemonte

Fortini da stamattina intanto si trova nel capoluogo piemontese, per sottoporsi alle visite mediche con il Toro, prima di cominciare ufficialmente la sua nuova avventura. Intanto nelle scorse ore ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2030, così da potersi trasferire anche in prestito.

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