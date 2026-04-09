Addio ad Adidas e Kipsta: dal 2027 Nike fornirà i palloni alle tre competizioni europee

Champions, Europa e Conference League si preparano a cambiare pallone. A partire dal 2027 infatti le tre competizioni europee, che adesso hanno le sfere brandizzate rispettivamente Adidas e Kipsta, cambieranno marca: sarà la Nike a diventare l'unico fornitore. La UEFA è da poco entrata in trattative esclusive con l'azienda il cui simbolo è ispirato alla dea greca e concluderà positivamente i negoziati.

A ufficializzarlo è stato UC3, ovvero la joint venture tra UEFA e EFC che gestisce i diritti commerciali della UEFA. Questo il testo integrale del comunicato: "UC3, la joint venture tra UEFA ed European Football Clubs (EFC) che controlla e gestisce la strategia di marketing, la vendita e la distribuzione dei diritti commerciali delle competizioni per club UEFA, ha concordato di entrare in un periodo di negoziazione esclusiva con Nike per diventare fornitore ufficiale dei palloni da gara per tutte le competizioni maschili per club UEFA dal 2027 al 2031.

Questa decisione segue un processo di gara altamente competitivo avviato nel marzo 2026 da UC3 e dalla sua agenzia, Relevent Football Partners. Nel frattempo non verranno rilasciati ulteriori commenti". Secondo le recenti indiscrezioni, Nike sarebbe pronta a raddoppiare l’accordo da 40 milioni di euro annui attualmente in vigore con Adidas".