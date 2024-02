ADL e il ritorno di Hamsik: "Oggi non l'ho sentito, ma è molto intrigato dall'idea"

Nel corso del suo intervento ai microfoni di SkySport il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del possibile ritorno in azzurro, assieme a Francesco Calzona, anche di Marek Hamsik. Ritorno che, però, al momento appare più lontano rispetto alle ultime ore.

"Oggi non l'ho sentito - ha dichiarato il numero uno partenopeo -, ma Marek è molto intrigato dall'idea di tornare a lavorare per questa società per la quale negli anni ha detto no a top club come Milan e Juventus".