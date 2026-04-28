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"Grazie Slovacchia, grazie Marek: abbiamo scritto pagine stupende". Il saluto di Calzona

"Grazie Slovacchia, grazie Marek: abbiamo scritto pagine stupende". Il saluto di CalzonaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 13:20Calcio estero
Simone Lorini

Francesco Calzona, da poco ex ct della Slovacchia, ha voluto mandare un ringraziamento alla Slovacchia per tanti anni di soddisfazioni da tecnico della Nazionale: "Grazie Slovacchia.
Insieme abbiamo raggiunto traguardi sportivi importantissimi e scritto pagine stupende di una storia incredibile.

Da uomo, sarò per sempre grato alla Federazione Slovacca e al Presidente Ján Kováčik.
Per avermi dato fiducia e per avermela sempre rinnovata: dimostrandomi - con i fatti e fino all’ultimo giorno - la volontà di proseguire un percorso che ci ha dato tante soddisfazioni ma che sentivo dovesse chiudersi.
Con una stretta di mano.
Così come tutto è iniziato.


Da allenatore, sarò per sempre orgoglioso del Calcio espresso.
Contro ogni avversario non ci siamo mai snaturati e abbiamo provato, sempre, a vincere.
Era quello che volevo: esserci riuscito è per me il risultato più importante.

Grazie ai miei ragazzi: ai leaders e ai più giovani. Un mix perfetto in cui ogni singolo ha contribuito a creare un gruppo straordinario dando sempre il massimo: qualità umane, prima ancora che tecniche.
In ogni allenamento, in ogni partita.
Tutti, uniti, per lo stesso obiettivo: il bene della Nazionale.

Grazie al mio staff: compagni perfetti di un viaggio incredibile.
Ad ognuno di loro la mia gratitudine.
Una menzione speciale, ovviamente, per Marek. Tutto è partito da una sua telefonata e questo non lo dimenticherò mai.
Continuerà a fare la differenza: perché un fuoriclasse è per sempre.

Grazie allo staff medico, ai magazzinieri, alla segreteria sportiva, ad ogni dipendente della Federazione incontrato in questi anni.
Alla Comunicazione, al marketing, a chiunque ha lavorato, nell’ombra, con passione e professionalità facendomi sempre sentire importante e dimostrandomi, in ogni momento, di esserci.

Il ringraziamento più grande: al Popolo Slovacco.
È bastato poco tempo per capirci.
Grazie.
Per avermi accompagnato e sostenuto, con affetto, nella conoscenza del vostro Paese fino a farmene innamorare.
Grazie: per avermi insegnato il vostro orgoglio.

Grazie, a tutti, per avermi reso un uomo e un professionista migliore".

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