Adli elogia Giroud: "È sempre stato messo in discussione, esempio di perseveranza"

vedi letture

Yacine Adli sta vivendo una stagione di riscossa. Dopo i soli 140 minuti giocati l'anno scorso nel suo primo anno in rossonero, il centrocampista ex Bordeaux si è rimboccato le maniche e si è guadagnato gradualmente la fiducia di mister Pioli. Questa mattina, a margine della gara di ritorno dei playoff di Europa League, che si giocherà al Roazhon Park contro il Rennes alle 18.45, il numero 7 del Milan è stato intervistato sulle colonne de L'Equipe. Qui ha ripercorso il suo primo anno complicato e l'esplosione del 2023-24, riservando anche qualche chicca su compagni o ex compagni.

Le parole di elogio di Adli per il compagno al Milan e connazionale Olivier Giroud: "Una fonte di ispirazione? Certamente, è sempre stato messo in discussione e ogni volta ha dimostrato carattere e si è mantenuto ai massimi livelli. È un esempio di determinazione e perseveranza"