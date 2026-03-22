Milan, la vittoria contro il Torino è arrivata davanti a un tifoso speciale: sugli spalti l'ex Adli
Il Milan reagisce subito e si lascia alle spalle la sconfitta contro la Lazio, tornando alla vittoria davanti al proprio pubblico. A San Siro i rossoneri superano il Torino per 3-2 al termine di una gara combattuta, contro un avversario tutt’altro che arrendevole. Tre punti importanti che consentono alla squadra di Massimiliano Allegri di rimettersi in carreggiata e guardare con maggiore fiducia al finale di stagione, in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza.
Il successo contro i granata arriva nel momento giusto, anche in vista della pausa per le nazionali. Una sosta che permetterà al gruppo di recuperare energie sia fisiche che mentali, fondamentali per affrontare le ultime settimane di campionato. Per Allegri è una boccata d’ossigeno: la pressione resta alta, ma la risposta della squadra offre segnali incoraggianti dopo il passo falso dell’Olimpico.
Sugli spalti di San Siro, gremito come sempre, c’era anche un volto familiare per il mondo rossonero: Yacine Adli. L’ex centrocampista del Milan, oggi all’Al-Shabab, ha seguito la partita dal primo anello rosso insieme alla moglie, condividendo alcuni momenti sui social. Nonostante la cessione della scorsa estate, il legame con il club resta forte: Adli conserva rapporti stretti con diversi ex compagni e dimostra di avere ancora un pezzo di cuore legato ai colori rossoneri.