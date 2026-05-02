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"Francia e non Algeria? Per l'alto livello": l'ex Milan Adli chiarisce la scelta della Nazionale

"Francia e non Algeria? Per l'alto livello": l'ex Milan Adli chiarisce la scelta della NazionaleTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:12Calcio estero
Yvonne Alessandro

"Sono un tifoso dell'Algeria, ma come giocatore ho scelto la Francia per l'alto livello". Con queste parole Yacine Adli, ex centrocampista di Milan e Fiorentina, aveva giustificato nel 2024 la sua decisione di dare priorità alla nazionale francese a scapito dell'Algeria, suo Paese d'origine. Due anni dopo, il giocatore oggi all'Al-Shabab ha approfittato di un'intervista al media algerino SporTeam per tentare di chiarire. "Ne ho già parlato, sono stato molto sincero e onesto in quel periodo. Le parole che ho detto, le ho dette. Ho dichiarato di essere un giocatore che aspirava a giocare ad alto livello e che per me sarebbe stato un obiettivo giocare con la Francia", ha esordito.

"Tuttavia, non è mai stata mia intenzione sminuire la nazionale algerina: ho moltissimi amici che ci giocano e ho un enorme rispetto per la selezione. Le più grandi gioie sportive della mia infanzia le ho vissute grazie all'Algeria. Sono uno che ha seguito tutte le partite. Provo un rispetto immenso per il mio Paese", ha assicurato Adli. "La volta in cui ho camminato di più in vita mia è stata per l'Algeria nel 2010. Avevo camminato da casa mia, a Villejuif, fino agli Champs-Élysées per il Mondiale", l'aneddoto svelato. "È ovvio che io abbia un legame particolare con la selezione algerina. Quello che ho detto, lo pensavo in quel momento, non sarebbe onesto dire il contrario. Ma il fatto di dire che ho mancato di rispetto all'Algeria, con tutti gli insulti che ne sono seguiti, mi ha ferito perché, nonostante tutto, non è ciò che penso del mio Paese d'origine né è il tipo di rapporto che voglio avere con la gente".

"Dopo quelle parole c'è stata un'ondata d'odio, con gente che mi diceva: 'Non vogliamo che tu metta piede in Algeria'. Io rispondevo: 'Non preoccupatevi, non sono uno che cambia idea o rimangia la parola data'. Ma in realtà, anche quella è stata una sciocchezza. Non posso dire che sia stato un errore di gioventù, era ciò che pensavo in quell'istante", ha commentato l'ex Milan. "La realtà è che non voglio che alla fine della carriera la gente si ricordi di me così, che quando mi vedranno diranno: 'Ah, guarda, lui non ha giocato per la nazionale'. È questo ciò che resterebbe", ha sottolineato Adli. "Se domani dovessi giocare per la nazionale e difenderne i colori, ciò che si ricorderà la gente non sarà quello che ho detto sulla Francia".

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